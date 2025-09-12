 Cuánto pagó Giammattei por su salida del hospital
¿Cuánto tuvo que pagar Giammattei para salir del hospital?

El exmandatario estuvo hospitalizado desde el pasado viernes.

Foto: archivo.
presidente-alejandro-giammattei-ausente-actos-independencia-septiembre-2023 / FOTO:

El exmandatario Alejandro Giammattei fue dado de alta la tarde de este jueves, 11 de septiembre, luego de permanecer bajo cuidados médicos desde el pasado viernes por problemas de salud renal y cardiaca. Durante su estancia en un centro asistencial privado en zona 10, el ahora diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) estuvo conectado a máquinas de hemodiálisis y fue sometido a varios exámenes. 

Giammattei, de 69 años, fue dado de alta y continuará el tratamiento de forma ambulatoria. No obstante, al momento de su salida se había acumulado un gasto total de Q177,019, según fuentes que prefirieron no ser citadas. 

El estado de salud del exmandatario generó una serie de especulaciones, debido a que según se indicó, el mismo Giammattei solicitó ser ungido con el sacramento de la unción de los enfermos. Imposición que estuvo a cargo de un sacerdote cercano a la familia. 

La Unción de los Enfermos es un sacramento católico que ofrece gracia, sanación y fortaleza espiritual a quienes enfrentan una enfermedad grave o vejez, no solo para la recuperación física, sino también para el alivio del sufrimiento. Lejos de ser "el último sacramento", como se creía antiguamente, la Iglesia enseña que puede recibirse en cualquier momento de enfermedad seria, e incluso repetirse si el estado de salud empeora. Su sentido central es acompañar al enfermo, fortalecer su fe y recordarle que no enfrenta solo el sufrimiento.

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

El expresidente Alejandro Giammattei permanece en un hospital privado de la capital.

Arévalo desea pronta recuperación 

El presidente Bernardo Arévalo se refirió el pasado miércoles sobre el estado de salud de su predecesor y le deseó una pronta recuperación. "En este momento, en el caso de él, como en el caso de cualquier persona, lo que cabe es desearle una pronta recuperación. Entrar en otro tipo de consideraciones sería absolutamente inadecuado", expresó tras ser consultado durante la conferencia semanal, "La Ronda". 

De acuerdo con el diputado al Parlacen, Raúl Romero, Giammattei participó en la última plenaria de agosto de ese Organismo y lo hizo de forma virtual. 

