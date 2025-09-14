¿Cómo estará el clima para los desfiles? Esto dice el Insivumeh

"Un descenso en la presión atmosférica" pronosticó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para el próximo lunes 15 de septiembre de 2025, lo que significa que se esperan "nublados al amanecer (sin descartar lloviznas) alternando con nubosidad dispersa del sur al centro del país y en el Caribe. En regiones del Norte, se prevé nubosidad dispersa en la mañana.
Debido al ingreso de humedad y calentamiento diurno, en el transcurso de la tarde se producirán nublados con lluvias y actividad eléctrica en la mayor parte del país, prolongándose en algunas regiones hasta la noche", indicó el departamento de pronósticos.
El ente científico añadió que "las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y en algunos casos caída de granizo".
Prevalecen las recomendaciones del Insivumeh
El departamento de pronósticos añadió que "se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas, porque se podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país".