Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

Nacionales

Autoridades pidieron prestar atención a los cambios de dirección y organización de los recorridos del desfile de la capital.

Las bandas harán un recorrido de al menos 2.5 kilómetros. / FOTO: Archivo.

Organizadores de las actividades patrias en la Ciudad de Guatemala revelaron que este 2025 el desfile del 15 de septiembre presentará algunos cambios en su recorrido, para que los centros educativos y padres de familia puedan tomarlos en cuenta. Las autoridades señalaron que los planteles se reunirán a un costado de la Tipografía Nacional, en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 1.

Desde ese punto, las bandas de guerra y abanderados marcharán hacia la Plaza de la Constitución, para pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura y seguir el recorrido por la misma 6a. avenida, hacia el Parque Jocotenango, donde romperán filas. Según la Dirección de Educación Física (DIGEF), estas acciones representan un cambio para las 120 bandas que recorrerán la zona 1.

Sin embargo, las autoridades no descartaron que algunas bandas continúen su paso para finalizar hasta las instalaciones del Hipódromo del Norte, transitando por la Avenida Simeón Cañas.

Asimismo, la DIGEF especificó que el recorrido, que incluirá bandas latinas y de guerra, entre otras, tendrá un aproximado de 2.5 kilómetros. Según la planificación de las autoridades, se espera que los participantes de las bandas completen el recorrido en un periodo de dos a tres horas y media.

Cierres viales por desfile

Las autoridades de tránsito adelantaron que para este desfile desarrollarán cierres viales en las vías donde pasarán las bandas, para mantener el orden y la seguridad vial. Pidieron que los conductores tengan precaución y sigan las instrucciones de los agentes de turno.

Por la cantidad de bandas participantes, se espera que el desfile se divida en al menos siete bloques, por la alta cantidad de estudiantes que conformarán los pelotones.

Con información del periodista Lester Ramírez y fuentes oficiales

11:25 AM, Sep 14
