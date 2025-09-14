Picop se accidenta con al menos 25 personas a bordo

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un picop se accidentó en la aldea San Andrés, Moyuta, Jutiapa, con al menos 25 personas a bordo. Los rescatistas narraron que el accidente ocurrió cuando el automotor intentaba cruzar un río de la localidad y que por el momento ya contabilizan el traslado de 10 personas heridas hacia un centro de salud.
Vecinos del municipio de Moyuta compartieron imágenes en las que mostraron como el picop quedó de lado tras el accidente. Voluntarios llegaron al lugar del accidente y ayudaron a mover el automotor para sacar a las personas afectadas. Cabe destacar que en las recomendaciones diarias, el Insivumeh pidió a los guatemaltecos tener prevención por la crecida repentina de ríos a causa de las lluvias en el territorio nacional.
En internet circulan videos que mostraron a algunos de los heridos, entre los que hay menores de edad y adultos. Asimismo, algunos de los afectados vestían uniforme de centro escolar, aunque no se especificó si el accidente ocurrió en el marco de alguna actividad por las fiestas de Independencia.
Los afectados sufrieron crisis nerviosa por el temor que les causó el accidente de tránsito, en los videos se logra escuchar que algunas personas lloraron tras el accidente, posiblemente por el temor a que algunos familiares hayan perdido la vida en lo ocurrido.
