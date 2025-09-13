 PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión
PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión en Maryland

Con esta detención, la PNC contabiliza 24 extraditables capturados en lo que va del año.

Extraditable detenido en Jutiapa. , PNC.
Extraditable detenido en Jutiapa. / FOTO: PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes sobre la captura de Juan Carlo Pixola Lara, de 26 años, en la aldea El Coco, Jalpatagua, Jutiapa, en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición a una Corte Distrital del Estado de Maryland, Estados Unidos.

Pixola Lara era requerido desde el 21 de agosto de 2025 por cargos de homicidio en primer y segundo grado, así como agresión en primer grado en contravención. Según las autoridades, el detenido será trasladado para enfrentar los cargos en la jurisdicción estadounidense que lo reclama.

Con esta detención, la PNC contabiliza 24 extraditables capturados en lo que va del año. De estos, 13 corresponden a casos vinculados al narcotráfico, mientras que los 11 restantes están relacionados con otros delitos graves, como homicidios, agresiones y delitos contra la propiedad.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos de cooperación internacional para combatir el crimen organizado y garantizar que personas con procesos pendientes en otros países enfrenten la justicia.

Lista de extraditables detenidos 

El detenido permanecerá bajo custodia mientras se completan los trámites legales para su traslado a Estados Unidos, según los protocolos de extradición establecidos.

Pixola Lara se suma a la lista de extraditables capturados este año, reforzando la estrategia de la PNC y la Fiscalía de generar resultados concretos frente a los requerimientos de tribunales extranjeros y la cooperación entre agencias de seguridad.

La PNC reiteró su disposición a continuar con operativos de localización y captura de personas reclamadas por la justicia en otros países, subrayando que estos esfuerzos son clave para desarticular redes criminales y proteger la seguridad de la población guatemalteca.

