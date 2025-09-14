 Recorridos de antorchas se incrementan este domingo
Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

Las autoridades de tránsito recordaron a los conductores que es necesario tomar precauciones por los recorridos del fuego patrio.

Las calles de Villa Nueva presentan alta afluencia de corredores., PMT de Villa Nueva.
Las calles de Villa Nueva presentan alta afluencia de corredores. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Diferentes autoridades de tránsito del departamento de Guatemala y sus municipios reportaron que este domingo 14 de septiembre de 2025 ya se experimenta un incremento de recorridos de antorchas por las celebraciones de las fiestas patrias. La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reportó, por medio de su vocera Dalia Santos, que dan acompañamiento a los centros escolares que realizan los recorridos en el casco urbano.

De la misma forma, el vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo comunicó que ya se inició el movimiento de antorchas en la Plaza del Obelisco. En ese sentido, Montejo pidió precauciones, cerca del Obelisco, por el constante cruce de peatones.

