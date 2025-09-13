 Consignan a 10 guardias del Sistema Penitenciario
Nacionales

Consignan a 10 guardias del Sistema Penitenciario

Los 10 trabajadores de Presidios son sospechosos de la comisión de este delito, según las autoridades.

Compartir:
Las autoridades compartieron imágenes relativas a los operativos en las prisiones del país., Sistema Penitenciario
Las autoridades compartieron imágenes relativas a los operativos en las prisiones del país. / FOTO: Sistema Penitenciario

Como parte de las acciones en contra de las extorsiones, autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron la consignación de 10 guardias del Sistema Penitenciario. La cartera del Interior explicó que los elementos bajo investigación trabajaban en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.

Fuentes de Gobernación precisaron que los encargados del penal estaban al frente de la guardia, custodia y seguridad de varios sectores en donde fueron localizados dispositivos de comunicación. La entidad añadió que este procedimiento se realizó en cumplimiento de los protocolos que buscan mantener el control y la seguridad dentro del Sistema Penitenciario.

Cabe resaltar que las autoridades realizaron un trabajo de remodelación en el penal Renovación I al inicio del periodo de la administración de presidente, Bernardo Arévalo, para priorizar la seguridad de los guatemaltecos. En ese sentido, recientemente fueron trasladados líderes de estructuras criminales a ese penal, en un esfuerzo por frenar las extorsiones en el país.

Pese a varios amotinamientos, que buscan dar marcha atrás a las acciones antes descritas, el Ministerio de Gobernación no ha cedido en sus esfuerzos por mantener el control de las prisiones.

Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalización

¿Estuvo grave Alejandro Giammattei? El expresidente responde a los rumores.

Recursos legales

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió el pasado 1 de septiembre al uso de algunas herramientas legales por parte de los reos, resaltando que este "es un recurso que en nuestro sistema está considerado como una herramienta dentro del proceso penal". Sin embargo, Jiménez destacó que en el pasado, esta herramienta legal se utilizó para retornar a ciertos privados de libertad hacia los lugares en donde estuvieron en el pasado.

En Portada

VIDEO. Lester Martínez mantiene su invicto tras épico empate con Christian Mbillit
Deportes

VIDEO. Lester Martínez mantiene su invicto tras épico empate con Christian Mbilli

09:25 PM, Sep 13
Confirman un fallecido por colapso en La Democracia, Escuintlat
Nacionales

Confirman un fallecido por colapso en La Democracia, Escuintla

07:17 PM, Sep 13
EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirkt
Internacionales

EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

12:48 PM, Sep 13
José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicacionest
Deportes

José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicaciones

08:00 PM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos