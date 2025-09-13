Consignan a 10 guardias del Sistema Penitenciario

Como parte de las acciones en contra de las extorsiones, autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron la consignación de 10 guardias del Sistema Penitenciario. La cartera del Interior explicó que los elementos bajo investigación trabajaban en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I.
Fuentes de Gobernación precisaron que los encargados del penal estaban al frente de la guardia, custodia y seguridad de varios sectores en donde fueron localizados dispositivos de comunicación. La entidad añadió que este procedimiento se realizó en cumplimiento de los protocolos que buscan mantener el control y la seguridad dentro del Sistema Penitenciario.
Cabe resaltar que las autoridades realizaron un trabajo de remodelación en el penal Renovación I al inicio del periodo de la administración de presidente, Bernardo Arévalo, para priorizar la seguridad de los guatemaltecos. En ese sentido, recientemente fueron trasladados líderes de estructuras criminales a ese penal, en un esfuerzo por frenar las extorsiones en el país.
Pese a varios amotinamientos, que buscan dar marcha atrás a las acciones antes descritas, el Ministerio de Gobernación no ha cedido en sus esfuerzos por mantener el control de las prisiones.
Recursos legales
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se refirió el pasado 1 de septiembre al uso de algunas herramientas legales por parte de los reos, resaltando que este "es un recurso que en nuestro sistema está considerado como una herramienta dentro del proceso penal". Sin embargo, Jiménez destacó que en el pasado, esta herramienta legal se utilizó para retornar a ciertos privados de libertad hacia los lugares en donde estuvieron en el pasado.