 Giammattei aclara rumores sobre su salud
Nacionales

Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalización

¿Estuvo grave Alejandro Giammattei? El expresidente responde a los rumores.

Compartir:
Alejandro Giammattei entrevista Emisoras Unidas Guatemala,
Alejandro Giammattei entrevista Emisoras Unidas Guatemala / FOTO:

En los últimos días circularon especulaciones sobre el estado de salud del expresidente Alejandro Giammattei, en las que incluso se aseguraba que se encontraba en condición grave. Ante ello, el exmandatario utilizó sus redes sociales para desmentir dichas versiones y explicar el motivo de su reciente hospitalización.

Giammattei detalló que, como parte de un seguimiento médico rutinario, se somete cada año a evaluaciones cardíacas debido al uso de un stent y un marcapasos implantados desde hace varios años. En esta ocasión, la revisión incluyó exámenes complementarios de laboratorio que requirieron una breve hospitalización, pero aclaró que el proceso se llevó a cabo sin complicaciones.

Agradezco de corazón las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas. Son ese respaldo genuino el que fortalece la fe y renueva el ánimo", expresó el exgobernante. Además, hizo un llamado a no dejarse llevar por el amarillismo y la desinformación, al señalar que "la verdad y la fe siempre serán más fuertes que la especulación".

El expresidente confirmó que ya se encuentra en su residencia tras recibir el alta médica el jueves 11 de septiembre.

Retorno a la actividad política

Luego de su recuperación, Giammattei retomó sus funciones en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde representa a Guatemala como diputado de la bancada oficial del país.

El legislador Raúl Romero, también miembro del Parlacen, indicó a Emisoras Unidas que el exmandatario participó este viernes, vía Zoom, en una reunión de trabajo del organismo regional.

La presencia de Giammattei en las actividades parlamentarias busca disipar los rumores sobre su estado de salud, que durante varios días generaron incertidumbre en redes sociales y medios de comunicación.

Tras hospitalización, Giammattei participa en reunión del Parlacen

El exmandatario estuvo varios días hospitalizado en la capital guatemalteca.

En Portada

Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en la Isla Sarstúnt
Nacionales

Belice confirma retiro de bandera guatemalteca en la Isla Sarstún

11:41 AM, Sep 13
ICE mata a migrante durante operativo en Chicagot
Internacionales

ICE mata a migrante durante operativo en Chicago

10:41 AM, Sep 13
Sergio Chumil destaca en la Etapa Reina de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil destaca en la Etapa Reina de la Vuelta a España 2025

09:38 AM, Sep 13
Dalilah Polanco genera polémica tras confesar que perteneció a la secta NXIVMt
Farándula

Dalilah Polanco genera polémica tras confesar que perteneció a la secta NXIVM

12:27 PM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026Justiciaredes socialesSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos