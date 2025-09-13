Giammattei aclara rumores sobre su salud

En los últimos días circularon especulaciones sobre el estado de salud del expresidente Alejandro Giammattei, en las que incluso se aseguraba que se encontraba en condición grave. Ante ello, el exmandatario utilizó sus redes sociales para desmentir dichas versiones y explicar el motivo de su reciente hospitalización.
Giammattei detalló que, como parte de un seguimiento médico rutinario, se somete cada año a evaluaciones cardíacas debido al uso de un stent y un marcapasos implantados desde hace varios años. En esta ocasión, la revisión incluyó exámenes complementarios de laboratorio que requirieron una breve hospitalización, pero aclaró que el proceso se llevó a cabo sin complicaciones.
Agradezco de corazón las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas. Son ese respaldo genuino el que fortalece la fe y renueva el ánimo", expresó el exgobernante. Además, hizo un llamado a no dejarse llevar por el amarillismo y la desinformación, al señalar que "la verdad y la fe siempre serán más fuertes que la especulación".
El expresidente confirmó que ya se encuentra en su residencia tras recibir el alta médica el jueves 11 de septiembre.
Retorno a la actividad política
Luego de su recuperación, Giammattei retomó sus funciones en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), donde representa a Guatemala como diputado de la bancada oficial del país.
El legislador Raúl Romero, también miembro del Parlacen, indicó a Emisoras Unidas que el exmandatario participó este viernes, vía Zoom, en una reunión de trabajo del organismo regional.
La presencia de Giammattei en las actividades parlamentarias busca disipar los rumores sobre su estado de salud, que durante varios días generaron incertidumbre en redes sociales y medios de comunicación.