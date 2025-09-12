 Karely Ruiz apoya a víctimas de la explosión en Iztapalapa
Farándula

Karely Ruiz continúa con el apoyo a víctimas de la explosión en Iztapalapa

Karely Ruiz intensifica su labor altruista tras la explosión de la pipa en Iztapalapa: donaciones, coordinación de apoyos y solidaridad.

Compartir:
Karely Ruiz,
Karely Ruiz / FOTO:

La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó una profunda huella en la opinión pública. Una pipa de gas LP explotó después de perder el control, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a vehículos particulares, transporte público y viviendas aledañas. El saldo preliminar fue de al menos ocho personas fallecidas, decenas de heridos —muchos de ellos con quemaduras graves— y cientos de familias afectadas por la destrucción de sus hogares y pertenencias.

Las escenas del siniestro, ampliamente difundidas en redes sociales, despertaron una ola de solidaridad.

En medio de este doloroso panorama, la influencer mexicana Karely Ruiz se ha convertido en una de las figuras públicas que más activamente ha mostrado apoyo a las víctimas y sus familias.

A través de sus redes sociales, donde concentra a más de 10 millones de seguidores, Karely lanzó llamados a la acción solicitando información sobre los centros de acopio y hospitales que reciben a los lesionados.

Al no poder trasladarse personalmente a la capital por motivos de agenda, confió la entrega directa de apoyos a un colaborador cercano, identificado en Instagram como @zadrigman, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegara sin intermediarios ni abusos.

Foto embed
Karely Ruiz - Redes sociales

Entre sus publicaciones, compartió números de contacto de instituciones de salud y asociaciones civiles, promovió colectas de víveres, ropa y medicamentos, e incentivó a sus seguidores a realizar donaciones económicas directamente a familias que lo necesitaban.

También se enfocó en difundir la situación de niños y mascotas afectadas por la explosión, apelando a la empatía de su comunidad digital.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz nació el 28 de octubre del 2000 en Monterrey, Nuevo León. Alcanzó popularidad en 2019 gracias a sus transmisiones en vivo en Facebook, pero fue en OnlyFans donde consolidó su carrera como creadora de contenido digital.

Con el tiempo, se ha convertido en una de las influencers mexicanas más reconocidas, no solo por su trabajo en plataformas de entretenimiento, sino también por su presencia constante en campañas de moda, estilo de vida y colaboraciones con marcas.

Aunque es figura polémica para algunos sectores, Karely ha sabido capitalizar su popularidad y convertirla en influencia positiva en momentos de crisis. No es la primera vez que extiende su ayuda: anteriormente apoyó con donaciones a personas con enfermedades graves, impulsó colectas para damnificados de huracanes y ha participado en campañas de salud infantil. 

Foto embed
Karely Ruiz -

Su gesto con las víctimas de Iztapalapa confirma que su alcance trasciende lo digital y puede tener un impacto real en la vida de quienes enfrentan emergencias.

Mira también:

@emisorasunidas897

Preso logró que le transfieran fuerte suma. . . #Futbol #Paraguay #Preso #Viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patriot
Nacionales

EN IMÁGENES. Guatemaltecos se dan cita a la plaza Obelisco para encender el fuego patrio

08:18 AM, Sep 12
Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federaciónt
Deportes

Selección Nacional: Diputado José Chic hace varias peticiones a Federación

12:13 PM, Sep 12
Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfilest
Nacionales

Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

09:32 AM, Sep 12
Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisiónt
Nacionales

Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

12:41 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.JusticiaMundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos