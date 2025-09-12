Karely Ruiz apoya a víctimas de la explosión en Iztapalapa

La tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó una profunda huella en la opinión pública. Una pipa de gas LP explotó después de perder el control, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a vehículos particulares, transporte público y viviendas aledañas. El saldo preliminar fue de al menos ocho personas fallecidas, decenas de heridos —muchos de ellos con quemaduras graves— y cientos de familias afectadas por la destrucción de sus hogares y pertenencias.
Las escenas del siniestro, ampliamente difundidas en redes sociales, despertaron una ola de solidaridad.
En medio de este doloroso panorama, la influencer mexicana Karely Ruiz se ha convertido en una de las figuras públicas que más activamente ha mostrado apoyo a las víctimas y sus familias.
A través de sus redes sociales, donde concentra a más de 10 millones de seguidores, Karely lanzó llamados a la acción solicitando información sobre los centros de acopio y hospitales que reciben a los lesionados.
Al no poder trasladarse personalmente a la capital por motivos de agenda, confió la entrega directa de apoyos a un colaborador cercano, identificado en Instagram como @zadrigman, con el objetivo de asegurar que la ayuda llegara sin intermediarios ni abusos.
Entre sus publicaciones, compartió números de contacto de instituciones de salud y asociaciones civiles, promovió colectas de víveres, ropa y medicamentos, e incentivó a sus seguidores a realizar donaciones económicas directamente a familias que lo necesitaban.
También se enfocó en difundir la situación de niños y mascotas afectadas por la explosión, apelando a la empatía de su comunidad digital.
¿Quién es Karely Ruiz?
Karely Ruiz nació el 28 de octubre del 2000 en Monterrey, Nuevo León. Alcanzó popularidad en 2019 gracias a sus transmisiones en vivo en Facebook, pero fue en OnlyFans donde consolidó su carrera como creadora de contenido digital.
Con el tiempo, se ha convertido en una de las influencers mexicanas más reconocidas, no solo por su trabajo en plataformas de entretenimiento, sino también por su presencia constante en campañas de moda, estilo de vida y colaboraciones con marcas.
Aunque es figura polémica para algunos sectores, Karely ha sabido capitalizar su popularidad y convertirla en influencia positiva en momentos de crisis. No es la primera vez que extiende su ayuda: anteriormente apoyó con donaciones a personas con enfermedades graves, impulsó colectas para damnificados de huracanes y ha participado en campañas de salud infantil.
Su gesto con las víctimas de Iztapalapa confirma que su alcance trasciende lo digital y puede tener un impacto real en la vida de quienes enfrentan emergencias.
