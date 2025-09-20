Prohíben libros escritos por mujeres en varias universidades

El gobierno talibán de Afganistán anunció una nueva medida que restringe aún más la educación en el país: la prohibición de 140 libros universitarios escritos por mujeres y la cancelación de 18 asignaturas relacionadas con derechos humanos y acoso sexual. La decisión ha generado una fuerte condena internacional al considerarse un retroceso en materia de libertades y un claro acto de misoginia.
El Ministerio de Moralidad informó que, tras una revisión de 680 libros catalogados como "preocupantes", se determinó que 140 títulos contradecían las políticas del régimen y la interpretación de la sharia, la ley islámica aplicada por los talibanes. Estos textos, en su mayoría escritos por mujeres, fueron retirados de la enseñanza universitaria.
Además, el gobierno declaró ilegal la impartición de cátedras sobre derechos humanos y acoso sexual, argumentando que dichas temáticas son incompatibles con sus valores religiosos. Paralelamente, se implementaron restricciones al acceso a internet bajo el argumento de "prevenir la inmoralidad y el vicio".
Violación directa a la libertad académica
Organismos internacionales de derechos humanos calificaron estas disposiciones como una violación directa a la libertad académica y a los derechos fundamentales de las mujeres. Sin embargo, las autoridades talibanas rechazaron las críticas y aseguraron que en Afganistán se respetan los derechos de las mujeres "según lo establecido en la sharia".
Desde su retorno al poder en 2021, los talibanes han impuesto una serie de limitaciones que afectan principalmente a la población femenina. Entre ellas destacan la obligación de cubrirse completamente en público, la prohibición de trabajar en varios sectores y la restricción de la educación a partir del sexto grado.
De acuerdo con la interpretación talibán del islam, las mujeres representan una posible fuente de "vicio", por lo que deben mantener una estricta conducta en público. El incumplimiento de estas normas es sancionado por la policía de la moral con advertencias, multas e incluso prisión.
Las medidas han intensificado la polémica a nivel mundial y han reforzado la percepción de Afganistán como uno de los países más restrictivos para las mujeres, donde las políticas oficiales apuntan a excluirlas casi por completo de la vida académica, social y política.