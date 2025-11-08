 Más de 1.700 vuelos cancelados por cierre de Gobierno en EE.UU.
Internacionales

Más de 1.700 vuelos cancelados por cierre de Gobierno en EE.UU.

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, fueron los principales afectados en cuanto a cancelaciones

Compartir:
Vuelo de American Eagle mientras realiza el rodaje en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. , Foto EFE
Vuelo de American Eagle mientras realiza el rodaje en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. / FOTO: Foto EFE

Durante el primer día del recorte del 4 % de la actividad en 40 aeropuertos de Estados Unidos se han reportado más de 1.700 vuelos cancelados a nivel nacional y unas 32 torres de control afectadas por falta de personal, situación que se ampliará el fin de semana si el Senado no logra poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país.

De acuerdo a la central de datos de aviación Cirium, este viernes se cancelaron 1.723 vuelos a nivel nacional, es decir el 2,1 % de los 57.672 programados en 40 aeropuertos del país.

Las aerolíneas United con 549 vuelos, Delta con unos 513 y American con 429, fueron las que más cancelaciones reportaron durante la jornada, de acuerdo con el portal, siendo la mayoría vuelos nacionales.

Foto embed
Un pasajero duerme en un pasillo del aeropuerto internacional George Bush este viernes, en Houston - Foto EFE

Otras ocho aerolíneas también registraron cancelaciones y las autoridades de aviación reportaron atrasos de cuatro hasta cinco horas en promedio durante la noche a nivel nacional.

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, fueron los principales afectados en cuanto a cancelaciones según reportes del radar FlightAware.

Además, el Departamento de Transporte alertó que 32 torres de control en más de 10 ciudades principales de todo el país reportaron una significativa falta de personal y en ocho de ellas el personal ha tenido que gestionar vuelos con sobrecarga y pidiendo paradas a tierra de salidas para cubrir la demanda de aterrizajes.

La problemática aérea comenzó a agudizarse este viernes, durante el día 37 del cierre de Gobierno más largo de la historia estadounidense y podría complicarse el fin de semana, cuando unos 800 vuelos han sido cancelados y posiblemente otros 1.000 sean postergados durante la jornada.

El Senado está convocado a sesionar el sábado. Sin embargo, los republicanos han adelantado que no apoyan las alternativas planteadas por los demócratas para reabrir la Administración y a falta de consensos una posible votación podría fracasar.

Principales aerolíneas de EE.UU. cancelarán cerca de 700 vuelos por cierre de Gobierno

A partir de este sábado comenzarán a suspenderse cientos de vuelos, para mitigar la falta de controladores aéreos, provocadas por el cierre del Gobierno.

Vía EFE

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos