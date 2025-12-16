 Juan Orlando Hernández niega "golpe" y no volverá a Honduras
Internacionales

Juan Orlando Hernández niega "golpe" y dice que no volverá a Honduras

Hernández dijo que la acusación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro "solo busca sembrar pánico".

Expresidente Juan Orlando Hernández publica primer mensaje tras ser indultado y agradece a Trump, EFE
Expresidente Juan Orlando Hernández publica primer mensaje tras ser indultado y agradece a Trump / FOTO: EFE

El exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, calificó de "falsa" la acusación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sobre que se estaría gestando un "golpe" contra su Gobierno, que finaliza en enero próximo, y negó que planifique regresar al país luego de ser indultado por el gobernante de EE. UU., Donald Trump.

"Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", indicó Hernández (2014-2022) en la red social X.

La denuncia de Castro "solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE" (Partido Libertad y Refundación, izquierda, en el poder), afirmó Hernández, quien el pasado 27 de noviembre fue indultado por Trump, después de más de tres años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas.

Enfatizó que los líderes del Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo y principal asesor de la mandataria Castro, nuevamente "recurren a otro ataque, usando mi nombre, para aferrarse al poder mediante el caos. No estamos en 2021. Sus mentiras quedaron al descubierto".

Hernández llamó a "mantener la mirada firme" en el escrutinio especial que tiene previsto realizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), a la espera de la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, con acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, porque las elecciones "interesan a todos, no únicamente a los partidos políticos".

No volverá a Honduras, de momento

"No tengo intención de regresar a Honduras en este momento" por razones de seguridad, reiteró el expresidente, al considerar que el Gobierno actual "ha demostrado que no respeta garantías ni derechos, y porque mi seguridad y la de mi familia estarían en grave riesgo ante la evidente persecución y la instrumentalización de la justicia en mi contra. Hoy, una vez más, el tiempo me da la razón".

Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño - EFE

Añadió que ha recibido información sobre que se "ha planeado atentar" contra su vida y la de su familia, y responsabilizó a dirigentes del Gobierno y a la cúpula del partido Libre por "cualquier atentado, persecución o riesgo que pudiera sufrir mi familia o yo".

La "historia juzgará a quienes utilizan el poder del Estado para intimidar, perseguir y sembrar odio entre los hermanos hondureños", señaló el exmandatario, quien gobernó en Honduras durante ocho años, los últimos cuatro mediante una reelección violentando la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad, y entre denuncias de "fraude" de la oposición.

El indulto de Trump a Hernández coincidió con su respaldo, cuando faltaban tres días para las elecciones hondureñas, al candidato conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional (la misma fuerza política de Hernández), quien mantiene una estrecha ventaja en el conteo de votos sobre el opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

*Con información de EFE

