 Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela
Internacionales

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

Compartir:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025, EFE/WILL OLIVER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025 / FOTO: EFE/WILL OLIVER

Estados Unidos interceptó otro buque petrolero sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, según medios estadounidenses.

El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense "está prestando apoyo" con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Trump no se ha pronunciado 

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.

El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de EE.UU.

Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

En Portada

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombrest
Nacionales

Frustran atentados en Escuintla con captura de siete hombres

09:30 AM, Dic 20
Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según mediost
Internacionales

Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según medios

12:26 PM, Dic 20
Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxitot
Deportes

Nathaniel Mendez-Laing confirma que su cirugía fue un éxito

08:49 AM, Dic 20
Vehículos del transporte pesado complican varias rutast
Nacionales

Vehículos del transporte pesado complican varias rutas

11:10 AM, Dic 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoMundial 2026Liga NacionalDonald Trumpredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos