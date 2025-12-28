 Crearán grupos de trabajo para mediar entre Rusia y Ucrania
Internacionales

Crearán grupos de trabajo para mediar entre Rusia y Ucrania

Trump confirmó que logró el aval de Zelenski en una reunión y el de Putin por vía telefónica.

El mandaatrio estadounidense, Donald Trump, (derecha) reuniéndose con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, (izquierda) en Florida, EE. UU., Servicio de prensa de la Casa Blanca/EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo que tanto Rusia como Ucrania se han mostrado de acuerdo en negociar a través de un "grupo de trabajo" compuesto por sus principales colaboradores para finalizar un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania "en las próximas semanas".

Trump anunció junto con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se reunió en la residencia de Mar-a-Lago (Florida), que el grupo de trabajo estadounidense contará con el enviado Steve Witkoff, el yerno del mandatario Jared Kushner, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan "Raizin" Caine.

"Ucrania va a aportar gente muy buena que estuvo en el almuerzo de hoy (en Mar-a-Lago)", añadió Trump, que en una llamada previa con el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo la aceptación del Kremlin a esta mediación.

Zelenski aseguró en la comparecencia de prensa junto a Trump que espera que con este grupo de trabajo "tengamos decisiones en enero" sobre seis documentos de trabajo que deberían resolver las diferencias sobre el alto el fuego, las garantías de seguridad para Kiev por parte de la OTAN y Europa y el futuro de las regiones orientales ucranianas ocupadas por Rusia del Donbás.

El papel de los actores

Ni Zelenski ni Trump aclararon si están de acuerdo en avanzar sobre la posibilidad de crear un zona de libre comercio en el Donbás o limitarse a garantizar una zona desmilitarizada, aunque aseguraron que hoy avanzaron para resolver uno de los puntos más complejos del acuerdo de paz.

Según indicó el Kremlin en un comunicado, en la llamada de más de una hora de este domingo con Trump, Putin "accedió a la propuesta estadounidense de resolver la situación en Ucrania a través del establecimiento de grupos de trabajo. Uno que se encargará de la dimensión de seguridad y otro de asuntos económicos".

Trump recalcó que es "importante destacar que el grupo también trabajará con Rusia, porque si lo hacemos entre nosotros no vamos a resolver el problema".

