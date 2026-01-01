 Profecías de Nostradamus para 2026
Internacionales

Las inquietantes profecías de Nostradamus para el 2026

Las profecías de Nostradamus, como cada año, dan mucho de qué hablar, pero en 2026 adquieren una relevancia especial debido al actual contexto de incertidumbre global.

profecias-nostradamus-2025-emisoras-unidas / FOTO:

El mundo, ahora envuelto en nuevas crisis, sociales, económicas e incluso bélicas, entra en un nuevo año. Aunque sacudido por el flagelo de la guerra y por sus efectos, sobre todo los económicos, el planeta encara el 2026 con mucha incertidumbre. Y en medio de este panorama sombrío, vuelve a sobrevolar un nombre que para muchos empieza a resultar familiar: el de Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostradamus.

El célebre astrólogo francés, fallecido hace más de 450 años, publicó por primera vez su colección con 942 cuartetas, escritas en una mezcla de latín arcaico y frases en francés medieval, en 1555. Su obra ha estado vinculada a acontecimientos como el Gran Incendio de Londres, las bomba atómicas e incluso la pandemia de la Covid-19. A medida que aumenta la preocupación mundial en vísperas de 2026, varias cuartetas han atraído de nuevo la atención por sus paralelismos con el contexto geopolítico actual. Y si ya Nostradamus había vaticinado que el 2025 sería un año bastante sombrío, aparentemente no se podría esperar nada mucho mejor para el 2026 con estas profecías.

Conflictos bélicos a gran escala

Algunas interpretaciones de las Centurias de Nostradamus sugieren que hacia 2026 podrían intensificarse conflictos entre grandes potencias, especialmente en regiones estratégicas como Europa oriental o Medio Oriente. Versos que hablan de "fuego descendiendo del cielo" y de imperios enfrentados suelen asociarse con guerras prolongadas y con el uso de armamento tecnológicamente avanzado.

Foto embed
Tercera Guerra Mundial - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Catástrofes climáticas

Se atribuyen a este periodo referencias a un clima extremo, con olas de calor severas, sequías prolongadas e inundaciones en zonas costeras. Nostradamus menciona tierras agrietadas por el sol y ciudades cubiertas por las aguas, imágenes que hoy se interpretan como desastres naturales agravados por el cambio climático.

Foto embed
Sequía -

Crisis sanitarias o biológicas

Algunos comentaristas creen ver en sus textos el anuncio de nuevas enfermedades o del resurgimiento de antiguas pestes, especialmente tras épocas de guerra o escasez. Las alusiones a males que "regresan" y se propagan rápidamente se relacionan con posibles crisis sanitarias globales.

Foto embed
Covid-19, mascarillas, pandemia - EFE

Colapso económico o transformación financiera

Ciertas cuartetas hablan de una riqueza que desaparece de forma repentina y de un orden económico que se derrumba. Estas imágenes se interpretan como una posible crisis financiera mundial o como un cambio profundo en los sistemas monetarios y bancarios tradicionales.

Foto embed
Bitcóin -

Crisis religiosa o cambio en el liderazgo espiritual

También se mencionan interpretaciones sobre una crisis dentro de las instituciones religiosas, marcada por la caída o muerte de un líder espiritual importante. Los versos relacionados con el llamado "Papa negro" suelen citarse como símbolo de tensiones internas, reformas profundas o pérdida de influencia de la autoridad religiosa.

