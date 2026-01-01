Profecías de Nostradamus para 2026

El mundo, ahora envuelto en nuevas crisis, sociales, económicas e incluso bélicas, entra en un nuevo año. Aunque sacudido por el flagelo de la guerra y por sus efectos, sobre todo los económicos, el planeta encara el 2026 con mucha incertidumbre. Y en medio de este panorama sombrío, vuelve a sobrevolar un nombre que para muchos empieza a resultar familiar: el de Michel de Nôtre-Dame, mejor conocido como Nostradamus.
El célebre astrólogo francés, fallecido hace más de 450 años, publicó por primera vez su colección con 942 cuartetas, escritas en una mezcla de latín arcaico y frases en francés medieval, en 1555. Su obra ha estado vinculada a acontecimientos como el Gran Incendio de Londres, las bomba atómicas e incluso la pandemia de la Covid-19. A medida que aumenta la preocupación mundial en vísperas de 2026, varias cuartetas han atraído de nuevo la atención por sus paralelismos con el contexto geopolítico actual. Y si ya Nostradamus había vaticinado que el 2025 sería un año bastante sombrío, aparentemente no se podría esperar nada mucho mejor para el 2026 con estas profecías.
Conflictos bélicos a gran escala
Algunas interpretaciones de las Centurias de Nostradamus sugieren que hacia 2026 podrían intensificarse conflictos entre grandes potencias, especialmente en regiones estratégicas como Europa oriental o Medio Oriente. Versos que hablan de "fuego descendiendo del cielo" y de imperios enfrentados suelen asociarse con guerras prolongadas y con el uso de armamento tecnológicamente avanzado.
Catástrofes climáticas
Se atribuyen a este periodo referencias a un clima extremo, con olas de calor severas, sequías prolongadas e inundaciones en zonas costeras. Nostradamus menciona tierras agrietadas por el sol y ciudades cubiertas por las aguas, imágenes que hoy se interpretan como desastres naturales agravados por el cambio climático.
Crisis sanitarias o biológicas
Algunos comentaristas creen ver en sus textos el anuncio de nuevas enfermedades o del resurgimiento de antiguas pestes, especialmente tras épocas de guerra o escasez. Las alusiones a males que "regresan" y se propagan rápidamente se relacionan con posibles crisis sanitarias globales.
Colapso económico o transformación financiera
Ciertas cuartetas hablan de una riqueza que desaparece de forma repentina y de un orden económico que se derrumba. Estas imágenes se interpretan como una posible crisis financiera mundial o como un cambio profundo en los sistemas monetarios y bancarios tradicionales.
Crisis religiosa o cambio en el liderazgo espiritual
También se mencionan interpretaciones sobre una crisis dentro de las instituciones religiosas, marcada por la caída o muerte de un líder espiritual importante. Los versos relacionados con el llamado "Papa negro" suelen citarse como símbolo de tensiones internas, reformas profundas o pérdida de influencia de la autoridad religiosa.