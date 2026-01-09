 Lanzan explosivo contra diputada afuera del Parlamento
Internacionales

VIDEO. Momento en que lanzan explosivo contra diputada afuera del Parlamento

La diputada hondureña fue víctima de un ataque antes de ingresar a una sesión del Congreso.

Compartir:
Video muestra el ataque a la diputada Gladys Aurora López en el Parlamento de Honduras., Captura de pantalla video Facebook.
Video muestra el ataque a la diputada Gladys Aurora López en el Parlamento de Honduras. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

El jueves 8 de enero, la diputada hondureña Gladys Aurora López fue víctima de un ataque a las afueras del Parlamento de Honduras. Un video viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que un desconocido le lanzó un explosivo, provocándole lesiones en la espalda y la cabeza, minutos antes de ingresar a una sesión parlamentaria.

En las imágenes se puede observar que López se encontraba por ofrecer declaraciones a la prensa, acompañada por miembros de su partido y personal policial que intentaban garantizar su seguridad. De manera repentina, el artefacto impactó su hombro y cabeza, haciéndola caer al suelo. La reacción inmediata de los agentes evitó consecuencias mayores, y la diputada fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Las autoridades confirmaron que la parlamentaria sufrió heridas graves, pero que su estado es estable. El ataque ha causado conmoción en la política hondureña y ha sido condenado por diversos sectores del país. El video no solo documenta el ataque, sino también la rápida intervención de la seguridad, que resultó clave para proteger a López.

Investigan ataque contra diputada

Las autoridades hondureñas anunciaron que mantienen una investigación abierta para determinar los motivos del ataque y dar con los responsables. Expertos en seguridad consultados por medios locales indicaron que el incidente será analizado como parte de la evaluación de los protocolos de protección de los funcionarios públicos en el país.

El video del ataque, que circula ampliamente en redes sociales, se ha convertido en un registro clave para la investigación, según fuentes policiales. Especialistas en seguridad señalaron que las imágenes permitirán a las autoridades revisar los procedimientos de protección en edificios parlamentarios y otros espacios de alto perfil.

En Portada

Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026t
Deportes

Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

09:15 AM, Ene 09
UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democraciat
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

07:15 AM, Ene 09
VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia t
Viral

VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia

09:05 AM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos