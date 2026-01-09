Lanzan explosivo contra diputada afuera del Parlamento

El jueves 8 de enero, la diputada hondureña Gladys Aurora López fue víctima de un ataque a las afueras del Parlamento de Honduras. Un video viralizado en redes sociales muestra el momento exacto en que un desconocido le lanzó un explosivo, provocándole lesiones en la espalda y la cabeza, minutos antes de ingresar a una sesión parlamentaria.
En las imágenes se puede observar que López se encontraba por ofrecer declaraciones a la prensa, acompañada por miembros de su partido y personal policial que intentaban garantizar su seguridad. De manera repentina, el artefacto impactó su hombro y cabeza, haciéndola caer al suelo. La reacción inmediata de los agentes evitó consecuencias mayores, y la diputada fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
Las autoridades confirmaron que la parlamentaria sufrió heridas graves, pero que su estado es estable. El ataque ha causado conmoción en la política hondureña y ha sido condenado por diversos sectores del país. El video no solo documenta el ataque, sino también la rápida intervención de la seguridad, que resultó clave para proteger a López.
Investigan ataque contra diputada
Las autoridades hondureñas anunciaron que mantienen una investigación abierta para determinar los motivos del ataque y dar con los responsables. Expertos en seguridad consultados por medios locales indicaron que el incidente será analizado como parte de la evaluación de los protocolos de protección de los funcionarios públicos en el país.
El video del ataque, que circula ampliamente en redes sociales, se ha convertido en un registro clave para la investigación, según fuentes policiales. Especialistas en seguridad señalaron que las imágenes permitirán a las autoridades revisar los procedimientos de protección en edificios parlamentarios y otros espacios de alto perfil.