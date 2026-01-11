 Explosión de gas en boda deja 8 muertos incluidos los novios
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda

Explosión de gas durante boda deja ocho muertos, incluidos los novios, y conmociona a la comunidad.

La explosión de un cilindro de gas en una casa donde se celebraba una boda deja al menos ocho muertos en Islamabad, entre ellos los recién casados, EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD
La explosión de un cilindro de gas en una casa donde se celebraba una boda deja al menos ocho muertos en Islamabad, entre ellos los recién casados / FOTO: EFE/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Al menos ocho personas murieron -entre ellas los recién casados- y siete resultaron heridas al explotar un cilindro de gas en una vivienda donde se celebraba una boda en la capital de Pakistán, informaron este domingo fuentes policiales.

Un total de 15 personas fueron evacuadas de las viviendas afectadas, de las cuales ocho fallecieron y siete heridos fueron trasladados al hospital", dijo a EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía de Islamabad.

La Policía abrió una investigación para determinar las causas de la explosión, incluida la posible presencia de explosivos, ya que provocó el derrumbe del techo de la casa, lo que indica que fue de gran potencia.

Exigen investigar el incidente 

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, ordenó a la administración de Islamabad que proporcione "las mejores instalaciones posibles" para el tratamiento de los heridos y que se investigue el incidente, según un comunicado de su oficina.

Los accidentes causados por explosiones de cilindros de gas son comunes en Pakistán debido a cilindros defectuosos o en mal estado. Se utilizan para cocinar y también en algunos automóviles como una alternativa más barata al combustible.

El mes pasado, cinco personas murieron en una explosión de un cilindro de gas en la ciudad de Larkana, en la provincia sureña de Sindh. En noviembre de 2024, al menos 19 personas resultaron heridas por otra explosión similar en la misma ciudad.

