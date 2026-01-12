 Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Honduras
Internacionales

Marco Rubio recibe al presidente electo Asfura tras su polémica victoria en Honduras

Marco Rubio felicitó a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones del 30 de noviembre, luego de atravesar un proceso electoral marcado por señalamientos de fraude.

Compartir:
secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió en privado este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, Foto Cortesía
secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió en privado este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura / FOTO: Foto Cortesía

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió en privado este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, donde acordaron "profundizar" la relación entre ambos países para promover los objetivos comunes de la región, principalmente en temas de seguridad, en medio de la petición de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, de realizar otro conteo total de los votos.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones del 30 de noviembre, luego de atravesar un proceso electoral marcado por señalamientos de fraude y más de 24 días para confirmar al nuevo gobernante.

En la reunión, Rubio habría resaltado la necesidad de "profundizar" la relación y detalló que buscarán continuar la cooperación en materia de seguridad, manteniendo el tratado bilateral de extradición y la expansión del intercambio de información.

Desde la semana previa a las elecciones en noviembre pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, se encargó de hacer un llamado directo a los hondureños para votar por Asfura, del conservador Partido Nacional, diciendo que sería el único con el que tendría relaciones bilaterales fluidas.

Asfura asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero, sucediendo a Xiomara Castro.

Durante su mandato prometió que priorizará la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y otros países de Centroamérica.

Un día antes de la visita de Asfura, Castro solicitó un recuento total de votos, alegando que miles de actas no fueron escrutadas y que existieron notables irregularidades.

Entre las reacciones más destacadas, se encuentra la del Ejército hondureño que asegura que respalda la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de oficializar la victoria del candidato de la derecha. 

Administración Trump revocó unas 100 mil visas

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha recrudecido su política antimigratoria.

Vía EFE

En Portada

El turismo crece en Guatemala un 10,6 % en 2025, según información oficialt
Nacionales

El turismo crece en Guatemala un 10,6 % en 2025, según información oficial

05:26 PM, Ene 12
Caso Fugas Fraijanes II: Líder pandillero enfrentará nuevo proceso penalt
Nacionales

Caso Fugas Fraijanes II: Líder pandillero enfrentará nuevo proceso penal

03:34 PM, Ene 12
París F. C. sorprende al París Saint-Germain en la Copa de Francia t
Deportes

París F. C. sorprende al París Saint-Germain en la Copa de Francia

05:37 PM, Ene 12
Imágenes filtradas del levantamiento de cuerpos en el accidente de Yeison Jiménez generan controversiat
Farándula

Imágenes filtradas del levantamiento de cuerpos en el accidente de Yeison Jiménez generan controversia

05:13 PM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos