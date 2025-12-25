 Guatemala felicita a Nasry "Tito" Asfura, Presidente electo de Honduras
Guatemala felicita a Nasry "Tito" Asfura, Presidente electo de Honduras

Nasry Asfura respaldado por EE.UU. afirmó estar "preparado para gobernar" Honduras, tras ser designado presidente electo de Honduras, por el ente electoral.

Nasry Asfura, hablando durante un evento en Tegucigalpa (Honduras)., Foto EFE
Nasry Asfura, hablando durante un evento en Tegucigalpa (Honduras). / FOTO: Foto EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a Nasry "Tito" Asfura, Presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre, informó el Gobierno de Guatemala.

"Guatemala expresa su reconocimiento al hermano pueblo hondureño por la responsabilidad cívica y madurez política demostrada durante el proceso electoral y confía en que trabajará de la mano del Gobierno de Honduras para fortalecer aún más la amistad y cooperación mutua.", indicó la Cancillería. 

Guatemala también reconoció la labor realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la desplegada por la Unión Europea (UE), por el acompañamiento internacional que contribuyó a la conducción imparcial del proceso, brindando confianza a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los comicios.

"El Gobierno de Guatemala formula votos por el éxito de la gestión del Presidente electo y expresa su voluntad de brindar un impulso renovado a la histórica y estratégica relación bilateral, así como a las iniciativas que contribuyan a la paz, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones y de la región centroamericana.", indicó el mensaje de Cancillería

Asfura, del Partido Nacional y apoyado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue declarado este miércoles por el CNE hondureño como el virtual presidente electo de Honduras, al haber obtenido el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Asfura afirmó  estar "preparado para gobernar" Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró virtual presidente electo del país centroamericano.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Nasry ‘Tito’ Asfura declarado virtual presidente de Honduras

Asfura respaldado por EE.UU. afirmó estar “preparado para gobernar” Honduras

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalNoticias de GuatemalaDonald Trumpredes socialesMundial 2026PNC
