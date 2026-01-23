 EE.UU. hace oficial su salida de la OMS
Internacionales

EE.UU. hace oficial su salida de la OMS

La decisión parte de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en 2025 y preocupa por sus implicaciones para la salud global.

Compartir:
Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE

EE. UU. hizo oficial esta semana su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según informó el Departamento de Salud, una decisión que parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global o por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El día de su retorno al poder, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud.

Trump, que ya inició el proceso en su primer mandato (2017-2021) para sacar al país de la organización por lo que consideró una mala gestión de la pandemia de Covid-19, volvió a insistir en ese punto en la orden ejecutiva que firmó.

En el texto, también criticaba el rol de la OMS en "otras crisis sanitarias mundiales", su incapacidad para adoptar reformas y "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros estados miembros, una referencia directa al peso de China.

El argumento esgrimido por el Gobierno Trump sigue pasando por el hecho de que países con poblaciones mayores que EE. UU. (como es el caso de China) no pagan el mismo volumen de cuotas.

Foto embed
Trump brinda conferencia de prensa en el primer aniversario de su regreso a la Casa Blanca - EFE

"Nos fallaron"

Un funcionario estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos subrayó hoy a los medios en que su país ha llegado a pagar el 25 % del presupuesto de la OMS, que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense o que la propia agencia ha tratado de evitar que otros países abonen más cuotas debido a la gran carga que soportaba Washington.

"Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso", añadió el funcionario.

"Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países", afirmó a cuenta de las dudas que plantea la salida estadounidense en términos de cooperación sanitaria global, especialmente de cara a nuevas pandemias.

Cuando la OMS se fundó en 1948, EE .UU. se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteramericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

Otro funcionario estadounidense aseguró hoy en relación a las cuotas millonarias que Washington tiene por pagar que los términos de dicha resolución de 1948 no incluyen nada relativo a que, como condición para salir de la OMS, "se deba realizar pago alguno antes de que se haga efectiva la retirada".

La Administración Trump ha insistido en varias ocasiones que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estima que ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.

*Con información de EFE

En Portada

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluaciónt
Nacionales

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluación

05:41 PM, Ene 23
Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicacionest
Deportes

Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones

04:19 PM, Ene 23
Asaltan a pasajeros de Transurbanot
Nacionales

Asaltan a pasajeros de Transurbano

06:39 PM, Ene 23
Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas t
Farándula

Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas

05:53 PM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos