Mark Ruffalo critica a Trump: 'El mundo no está mejor'

En una intervención que se volvió uno de los momentos más comentados de la alfombra roja de los 83º Golden Globes, el actor Mark Ruffalo utilizó su posición mediática no solo para hablar de su nominación artística, sino para lanzar una crítica frontal al liderazgo político de Estados Unidos bajo Donald Trump y para llamar la atención internacional sobre problemas sociales que, según él, han escalado al punto de resultar "anormales".
Ruffalo, nominado por su actuación en la serie de HBO Task, llegó acompañado de un distintivo pin blanco y negro con el lema BE GOOD, símbolo de una campaña de protesta que buscaba honrar la memoria de Renee Nicole Good, una mujer que fue asesinada durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Varias figuras del espectáculo se unieron a esta iniciativa portando pines con mensajes similares, como parte de un movimiento para exigir responsabilidad y justicia en respuesta a incidentes recientes con ICE en diferentes ciudades de Estados Unidos.
En la entrevista con medios en la alfombra roja, el actor no escatimó palabras al describir el estado actual del país y la responsabilidad del mandatario estadounidense. Ruffalo afirmó que "el mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se pasa las leyes", criticando lo que consideró una falta de respeto por el derecho internacional y una moralidad personal que, en su opinión, guía decisiones que afectan a millones de personas.
El combativo tono del actor no se limitó a una queja general. Ruffalo realizó declaraciones específicas sobre las políticas exteriores y la situación interna: mencionó una guerra en curso con Venezuela que, según él, fue iniciada sin base legal, y cuestionó la manera en que se ha abordado el uso de la autoridad de inmigración en el país.
Sobre Trump, Ruffalo fue incluso más enfático en su crítica, asegurando que la normalización de ciertos comportamientos y decisiones políticas había alcanzado un punto en el que ya no podía guardar silencio durante un evento de celebración artística.
"Este no es un momento normal", dijo el actor, describiendo su sensación de incomodidad en medio de la premiación ante lo que él considera una crisis moral y social.
Lo que dijo Mark Ruffalo
"Este es para Renee Nicole Good, que fue asesinada... El mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se pasa las leyes. No hay leyes internacionales para él, no tiene moralidad", comentó el famoso.
"El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano... Si estamos confiando en su moralidad para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en muchos problemas", agregó. "Quiero estar aquí para celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación, pero esto ya no es normal".
Reacciones encontradas
La postura pública de Ruffalo ha generado reacciones polarizadas en redes sociales. Mientras algunos seguidores celebran su valentía y su uso de la plataforma para denunciar lo que consideran injusticias sistémicas, críticos señalan que sus comentarios podrían contribuir a la división política y social.
