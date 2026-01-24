 Ataque durante una boda en Pakistán deja al menos siete muertos y 25 heridos
Internacionales

Ataque durante una boda en Pakistán deja al menos siete muertos y 25 heridos

Lo que debía ser una noche de alegría terminó en tragedia tras la detonación de un artefacto explosivo durante una boda en Pakistán.

EFE/EPA/GHULAM AKBER ,
EFE/EPA/GHULAM AKBER / FOTO:

Al menos 7 personas murieron y 25 resultaron heridas en un ataque suicida durante una ceremonia de boda en la ciudad de Dera Ismail Khan, situada en el noroeste de Pakistán, informó la policía este viernes.

Anoche, un terrorista suicida se inmoló en medio de los invitados a la boda cuando algunos de ellos bailaban al ritmo de los tambores", declaró a EFE el portavoz de la policía de la ciudad de Dera Ismail Khan, Muhammed Zulqarnain, este sábado.

Según el portavoz de la policía, el ataque tuvo lugar en la residencia de Noor Alam Mehsud, líder de un comité de paz progubernamental de la ciudad, donde se estaba celebrando la boda, y detalló que la cabeza del atacante suicida fue encontrada en el lugar de la explosión.

El funcionario informó de que tres personas murieron en el acto, mientras que cuatro de los heridos fallecieron a consecuencia de sus lesiones el sábado por la mañana, además de las 25 personas que permanecen bajo atención médica.

Condenan ataque 

El ministro federal del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque suicida, según un comunicado emitido este sábado por su oficina donde expresó también su pesar por la pérdida de vidas en el ataque.

Las bestias que atacan a personas inocentes no merecen ninguna concesión", sentenció el ministro en el comunicado, añadiendo que "tales actos cobardes no pueden debilitar la firme determinación de la nación contra el terrorismo".

Ningún grupo ha reivindicado de inmediato el ataque de este martes. Aunque el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mantiene presencia en estas regiones y ha reivindicado en el pasado algunos de los ataques más mortíferos contra miembros de estos comités.

Los comités de paz, compuestos por líderes tribales locales, se han establecido en las zonas tribales con el respaldo del gobierno para contrarrestar la narrativa y la influencia de los talibanes y otras organizaciones militantes extremistas.

En abril del año pasado, al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas cuando una explosión tuvo como objetivo las oficinas de un comité de paz progubernamental en la sede del distrito tribal de Waziristán del Sur.

