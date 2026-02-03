 VIDEO: Cuatro lunas en el cielo en Rusia, 2026
Internacionales

VIDEO: Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo en Rusia

Los habitantes de San Petersburgo quedaron sorprendidos al observar lo que parecían ser cuatro lunas alineadas en el cielo, con distintas tonalidades. ¿Qué ocurrió realmente?

Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo en Rusia, Captura de pantalla de la red social X
Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo en Rusia / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Los ciudadanos de San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada de Rusia, se vieron sorprendidos con lo que parecían ser cuatro lunas alineadas en el cielo durante la noche del pasado 1 de febrero, insólito fenómeno que provocó incertidumbre y consternación entre quienes pudieron observarlo.

Los petersburgueses vieron a través de sus ventanas cuatro lunas la noche del 1 de febrero, alineadas y de distintas tonalidades, escena que quedó grabada en video y que generó revuelo en las redes sociales, donde los videos se hicieron virales.

¿Qué ocurrió realmente?

El fenómeno de las cuatro lunas causó inquietud, especialmente entre los internautas, que incluso se refirieron al suceso como una "señal divina". Sin embargo, su explicación está lejos de ser sobrenatural.

La causa de ello fue el frío de hasta -20º, que ha dominado la parte europea del país, mientras más allá de los Urales bajan hasta -36º, como pronostican para el jueves en Chitá (Siberia).

"Cuando se fotografía un objeto brillante, en este caso la Luna, a través de una ventana, la luz se refleja entre los cristales. Cada cristal crea su propia imagen duplicada", explicó un experto citado por el diario local Fontanka.

El aire se congela y las partículas microscópicas de hielo permanecen flotando en el aire, sobre todo en las capas altas y desvían la luz.

De este modo, una Luna llena, que desvía con intensidad la luz del Sol, actúa como un foco de luz que si atraviesa en una orientación adecuada las masas de aire que contienen estos cristales de hielo, imperceptibles para el ojo humano, crea un efecto óptico formando réplicas luminosas a ambos lados del disco lunar.

Foto embed
Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo en Rusia - Captura de pantalla de la red social X

El efecto se llama 'paraselene', conocido como 'luna falsa', pero que en este caso se suma con el reflejo de las ventanas, también con capas de hielo, que a través del ojo del observador crea un efecto de cuatro lunas perfectamente alineadas.

Por lo tanto, el raro efecto necesita de unas condiciones muy concretas para poder ser apreciado, como un cielo despejado, un fenómeno poco común en la región rusa del mar Báltico, donde dominan los cielos nubosos y las lluvias.

*Con información de EFE

