 Muertos y desaparecidos tras accidente de lancha en Brasil
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

Lancha con 80 pasajeros se hundió y dejó dos muertos y siete desaparecidos.

Compartir:
Tragedia en el Amazonas., Redes sociales.
Tragedia en el Amazonas. / FOTO: Redes sociales.

Una lancha rápida que transportaba a 80 personas se hundió en el río Amazonas, a la altura de Manaos, Brasil, el viernes 13 de febrero. Tras el accidente, 71 personas fueron rescatadas sin heridas graves; sin embargo, dos personas murieron y siete permanecen desaparecidas, según autoridades locales.

Entre los sobrevivientes se encuentra un bebé prematuro de apenas cinco días de nacido, quien fue colocado en un refrigerador portátil durante el naufragio para protegerlo. El hecho se registró cerca de las 13:00 horas en el Encuentro de las Aguas, punto turístico donde confluyen los ríos Negro y Solimões.

Testigos que viajaban en otra embarcación grabaron el momento del accidente y participaron en el rescate de los pasajeros. Además, el operativo contó con la intervención del Departamento de Bomberos, la Policía Militar y la Policía Federal.

 Se desconoce la causa exacta del naufragio

La lancha había salido de Manaos con destino a Nova Olinda do Norte, pero se hundió poco después de iniciar el recorrido. Hasta ahora, se desconoce la causa exacta del naufragio; medios brasileños señalan que una pasajera habría solicitado al conductor reducir la velocidad debido a la presencia de olas fuertes.

Entre las víctimas fatales se encuentran una mujer de 22 años y una niña de 3 años. Tras el incidente, el conductor de la embarcación, perteneciente a la empresa Lima de Abreu XV, fue detenido mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que el operativo de búsqueda continúa para localizar a las siete personas desaparecidas. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones en las rutas fluviales y a seguir protocolos de seguridad en embarcaciones turísticas y de transporte público.

En Portada

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capitalt
Nacionales

Guatemala registró 2 mil 312 denuncias por robo de vehículos en 2025, la mayoría en la capital

07:18 AM, Feb 15
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratónt
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

07:17 AM, Feb 15
Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonast
Internacionales

Dos muertos y siete desaparecidos tras accidente de lancha en el río Amazonas

08:54 AM, Feb 15
Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vezt
Farándula

Carlos Peña sorprende al anunciar que será papá por tercera vez

07:22 AM, Feb 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCSeguridadredes socialesSuper BowlEstados UnidosSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos