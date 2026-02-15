Muertos y desaparecidos tras accidente de lancha en Brasil

Una lancha rápida que transportaba a 80 personas se hundió en el río Amazonas, a la altura de Manaos, Brasil, el viernes 13 de febrero. Tras el accidente, 71 personas fueron rescatadas sin heridas graves; sin embargo, dos personas murieron y siete permanecen desaparecidas, según autoridades locales.
Entre los sobrevivientes se encuentra un bebé prematuro de apenas cinco días de nacido, quien fue colocado en un refrigerador portátil durante el naufragio para protegerlo. El hecho se registró cerca de las 13:00 horas en el Encuentro de las Aguas, punto turístico donde confluyen los ríos Negro y Solimões.
Testigos que viajaban en otra embarcación grabaron el momento del accidente y participaron en el rescate de los pasajeros. Además, el operativo contó con la intervención del Departamento de Bomberos, la Policía Militar y la Policía Federal.
Se desconoce la causa exacta del naufragio
La lancha había salido de Manaos con destino a Nova Olinda do Norte, pero se hundió poco después de iniciar el recorrido. Hasta ahora, se desconoce la causa exacta del naufragio; medios brasileños señalan que una pasajera habría solicitado al conductor reducir la velocidad debido a la presencia de olas fuertes.
Entre las víctimas fatales se encuentran una mujer de 22 años y una niña de 3 años. Tras el incidente, el conductor de la embarcación, perteneciente a la empresa Lima de Abreu XV, fue detenido mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.
El gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima, expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que el operativo de búsqueda continúa para localizar a las siete personas desaparecidas. Las autoridades instan a la población a extremar precauciones en las rutas fluviales y a seguir protocolos de seguridad en embarcaciones turísticas y de transporte público.