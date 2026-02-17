Top 5: Los mejores Carnavales del mundo

Este 17 de febrero, varios países celebran el Martes de Carnaval, una tradición milenaria que tuvo sus raíces hace más de 5 mil años a través de las Saturnales romanas y Bacanales griegas. Después, el cristianismo se adaptó como la última gran celebración de excesos, disfraces y baile antes de la Cuaresma (ayuno), originando el término del latín carnem levare ("quitar la carne").
Sus orígenes ancestrales señalan que el Carnaval se vincula a celebraciones de fertilidad, la transición del invierno a la primavera y la expulsión de malos espíritus.
Respecto a la influencia romana y griega, las Saturnales romanas y las Dionisias griegas incluyeron banquetes, máscaras y desfiles, sentando las bases del desenfreno previo a la abstinencia.
Llegó la adaptación cristiana, la cual prevalece hasta la actualidad. La Iglesia católica integró estas festividades paganas al calendario litúrgico como un periodo para el desahogo antes del Miércoles de Ceniza.
En la actualidad, países como Brasil, Italia, Colombia y hasta Estados Unidos tienen celebraciones multicolores que hacen de los desfiles los más vistosos del mundo. A continuación, le presentamos el top 5 de los mejores Carnavales del Mundo.
1. Carnaval de Río de Janeiro (Brasil)
El Carnaval de Brasil es considerada la fiesta popular más grande y vibrante del mundo, una explosión de música, color, baile y alegría que transforma completamente el país durante varios días.
Se celebra anualmente justo antes de la Cuaresma cristiana, terminando al mediodía del Miércoles de Ceniza (que marca el inicio del período de 40 días de recogimiento antes de Pascua).
2. Carnaval de Barranquilla (Colombia)
El Carnaval de Barranquilla es una de las celebraciones folclóricas más vibrantes e importantes de Colombia, y uno de los carnavales más grandes del mundo. Reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2003, combina influencias indígenas, africanas y europeas en cuatro días de música, baile, desfiles, disfraces y pura alegría en la ciudad costera de Barranquilla.
A menudo se le llama el segundo carnaval más grande del mundo (después de Río de Janeiro), famoso por su auténtica energía caribeña, donde "quien lo vive es quien lo goza" (el lema para 2026).
3. Carnaval de Venecia (Italia)
El Carnaval de Venecia (Carnevale di Venezia) es uno de los carnavales más famosos y espectaculares del mundo, conocido por sus elaboradas máscaras, disfraces extravagantes, desfiles, bailes y una atmósfera de misterio y elegancia barroca en la ciudad de los canales.
Hoy, 17 de febrero de 2026, es precisamente el último día del Carnaval de Venecia 2026: El Martedì Grasso (Martes de Carnaval o Fat Tuesday), que marca el cierre oficial de las fiestas antes del Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma.
4. Carnaval de Nueva Orleans (Estados Unidos)
El Carnaval en Nueva Orleans, conocido como Mardi Gras o Martes de Carnaval, es una de las celebraciones más icónicas y espectaculares del mundo.
Este día es precisamente el día principal: Fat Tuesday (Martes Gordo), el clímax de la temporada de Carnaval en Nueva Orleans. La temporada de Carnaval comienza el 6 de enero (Día de Reyes o Twelfth Night) y dura varias semanas, con desfiles, fiestas, música en vivo, disfraces elaborados y mucha comida típica como el king cake (tarta con un bebé de plástico escondido dentro).
Todo termina a medianoche del Mardi Gras, cuando empieza la Cuaresma.
Colores tradicionales: Púrpura (justicia), verde (fe) y dorado (poder).
5. Carnaval de Mazatenango (Guatemala)
El Carnaval de Mazatenango en Suchitepéquez, Guatemala, también conocido como Carnaval Mazateco, es la celebración de Carnaval más grande y famosa de Guatemala y más allá de Centroamérica.
Se lleva a cabo en la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento de Suchitepéquez, en la costa sur del país.
Esta tradición data de finales del siglo XIX (alrededor de 1885), con raíces en celebraciones coloniales y religiosas, inicialmente ligada a la Virgen de la Candelaria, y ha evolucionado hasta convertirse en una de las fiestas populares más vibrantes de Centroamérica.
Lamentablemente, el Carnaval Mazateco 2026 ha sido cancelado oficialmente por la Municipalidad de Mazatenango. El anuncio se hizo el 20 de enero de 2026, tras evaluar la situación de inseguridad nacional, incluyendo ataques armados recientes contra agentes de la Policía Nacional Civil (atribuidos a pandillas como Barrio 18) y el contexto de estado de sitio (el cual terminó el lunes 16 de febrero).
La decisión busca priorizar la seguridad de la población y evitar riesgos durante una concentración masiva.