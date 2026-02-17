 Top 5: Los mejores Carnavales del mundo
Internacionales

Top 5: Los mejores Carnavales del mundo

Sin duda alguna, el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil es uno de los más importantes a nivel mundial.

Compartir:
Carnaval de Río de Janeiro en Brasil
Carnaval de Río de Janeiro en Brasil / FOTO: Agencia Brasil

Este 17 de febrero, varios países celebran el Martes de Carnaval, una tradición milenaria que tuvo sus raíces hace más de 5 mil años a través de las Saturnales romanas y Bacanales griegas. Después, el cristianismo se adaptó como la última gran celebración de excesos, disfraces y baile antes de la Cuaresma (ayuno), originando el término del latín carnem levare ("quitar la carne").

Sus orígenes ancestrales señalan que el Carnaval se vincula a celebraciones de fertilidad, la transición del invierno a la primavera y la expulsión de malos espíritus.

Respecto a la influencia romana y griega, las Saturnales romanas y las Dionisias griegas incluyeron banquetes, máscaras y desfiles, sentando las bases del desenfreno previo a la abstinencia.

Llegó la adaptación cristiana, la cual prevalece hasta la actualidad. La Iglesia católica integró estas festividades paganas al calendario litúrgico como un periodo para el desahogo antes del Miércoles de Ceniza.

En la actualidad, países como Brasil, Italia, Colombia y hasta Estados Unidos tienen celebraciones multicolores que hacen de los desfiles los más vistosos del mundo. A continuación, le presentamos el top 5 de los mejores Carnavales del Mundo.

¿Qué países no celebran el Carnaval?

El Carnaval está prohibido en varios lugares del mundo, especialmente en países de mayoría musulmana, donde se considera incompatible con el Islam.

1. Carnaval de Río de Janeiro (Brasil)

El Carnaval de Brasil es considerada la fiesta popular más grande y vibrante del mundo, una explosión de música, color, baile y alegría que transforma completamente el país durante varios días.

Se celebra anualmente justo antes de la Cuaresma cristiana, terminando al mediodía del Miércoles de Ceniza (que marca el inicio del período de 40 días de recogimiento antes de Pascua).

Foto embed
Carnaval de Río de Janeiro en Brasil - Carnivality

2. Carnaval de Barranquilla (Colombia)

El Carnaval de Barranquilla es una de las celebraciones folclóricas más vibrantes e importantes de Colombia, y uno de los carnavales más grandes del mundo. Reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2003, combina influencias indígenas, africanas y europeas en cuatro días de música, baile, desfiles, disfraces y pura alegría en la ciudad costera de Barranquilla.

A menudo se le llama el segundo carnaval más grande del mundo (después de Río de Janeiro), famoso por su auténtica energía caribeña, donde "quien lo vive es quien lo goza" (el lema para 2026).

Foto embed
Carnaval de Barranquilla en Colombia - Fontur Colombia

3. Carnaval de Venecia (Italia)

El Carnaval de Venecia (Carnevale di Venezia) es uno de los carnavales más famosos y espectaculares del mundo, conocido por sus elaboradas máscaras, disfraces extravagantes, desfiles, bailes y una atmósfera de misterio y elegancia barroca en la ciudad de los canales.

Hoy, 17 de febrero de 2026, es precisamente el último día del Carnaval de Venecia 2026: El Martedì Grasso (Martes de Carnaval o Fat Tuesday), que marca el cierre oficial de las fiestas antes del Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma.

Foto embed
Carnaval de Venecia en Italia - Carnivality

4. Carnaval de Nueva Orleans (Estados Unidos)

El Carnaval en Nueva Orleans, conocido como Mardi Gras o Martes de Carnaval, es una de las celebraciones más icónicas y espectaculares del mundo.

Este día es precisamente el día principal: Fat Tuesday (Martes Gordo), el clímax de la temporada de Carnaval en Nueva Orleans. La temporada de Carnaval comienza el 6 de enero (Día de Reyes o Twelfth Night) y dura varias semanas, con desfiles, fiestas, música en vivo, disfraces elaborados y mucha comida típica como el king cake (tarta con un bebé de plástico escondido dentro).

Todo termina a medianoche del Mardi Gras, cuando empieza la Cuaresma.

Colores tradicionales: Púrpura (justicia), verde (fe) y dorado (poder).

Foto embed
Carnaval de Nueva Orleans en Estados Unidos - Mi viaje

5. Carnaval de Mazatenango (Guatemala)

El Carnaval de Mazatenango en Suchitepéquez, Guatemala, también conocido como Carnaval Mazateco, es la celebración de Carnaval más grande y famosa de Guatemala y más allá de Centroamérica.

Se lleva a cabo en la ciudad de Mazatenango, cabecera del departamento de Suchitepéquez, en la costa sur del país.

Esta tradición data de finales del siglo XIX (alrededor de 1885), con raíces en celebraciones coloniales y religiosas, inicialmente ligada a la Virgen de la Candelaria, y ha evolucionado hasta convertirse en una de las fiestas populares más vibrantes de Centroamérica.

Lamentablemente, el Carnaval Mazateco 2026 ha sido cancelado oficialmente por la Municipalidad de Mazatenango. El anuncio se hizo el 20 de enero de 2026, tras evaluar la situación de inseguridad nacional, incluyendo ataques armados recientes contra agentes de la Policía Nacional Civil (atribuidos a pandillas como Barrio 18) y el contexto de estado de sitio (el cual terminó el lunes 16 de febrero).

La decisión busca priorizar la seguridad de la población y evitar riesgos durante una concentración masiva.

Municipalidad cancela Carnaval Mazateco

Tras una evaluación de la seguridad nacional, la municipalidad de Mazatenango tomó la decisión de suspender el tradicional Carnaval Mazateco.

En Portada

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establecet
Nacionales

Gobierno oficializa estado de Prevención; estas son las medidas que establece

06:44 AM, Feb 17
Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipot
Deportes

Flick, inconforme con el arbitraje, pero crítico con su propio equipo

07:12 AM, Feb 17
Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capitalt
Nacionales

Accidentes mortales de motoristas generan cierres viales en la capital

06:20 AM, Feb 17
¿Qué países no celebran el Carnaval? t
Internacionales

¿Qué países no celebran el Carnaval?

12:11 AM, Feb 17

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos