 El primer viacrucis de León XIV: Una reflexión desde Tierra Santa sobre la guerra y poder
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El primer viacrucis de León XIV: Una reflexión desde Tierra Santa sobre la guerra y poder

El Coliseo, símbolo de la persecución de los primeros cristianos, volverá a ser un año más el escenario en el que miles de católicos rememorarán el camino de Jesucristo hasta su crucifixión.

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El papa León XIV durante la celebración de la misa del Jueves Santo en Roma. , Foto EFE
El papa León XIV durante la celebración de la misa del Jueves Santo en Roma. / FOTO: Foto EFE

El papa León XIV preside su primer Viacrucis de Viernes Santo en el Coliseo de Roma, un acto de gran simbolismo que estará guiado por unas "meditaciones" escritas por un fraile de Tierra Santa y que advertirán al mundo sobre la guerra y los abusos del poder, entre otras amenazas.

El Coliseo, símbolo de la persecución de los primeros cristianos, volverá a ser un año más el escenario en el que miles de católicos rememorarán el camino de Jesucristo hasta su crucifixión.

Lo harán mientras el propio papa carga personalmente con la cruz y escuchando las reflexiones redactadas para la ocasión por el fraile Francesco Patton, hasta el pasado junio custodio de Tierra Santa, una región actualmente sumida en una nueva vorágine de violencia.

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Via Crucis en el Coliseo en el 2005. - VATICAN MEDIA

Aunque sin citar nombres, países o casos concretos, el texto será una admonición para el mundo actual contra la tiranía y la guerra. Estos son algunos pasajes clave del primer viacrucis de León XIV.

- Contra los desmanes del poder político: El texto sostiene que la sombra de Poncio Pilato ha llegado a nuestros días como un tipo de gobernante que "cree haber recibido una autoridad sin límites y piensa que pueden usarla y abusar de ella a su antojo".

"Toda autoridad deberá responder ante Dios por el propio modo de ejercitar el poder recibido: el poder de juzgar, pero también de comenzar una guerra o de terminarla", asevera.

- 'Desastre' bélico: Cada meditación es seguida por una oración en la que están muy presentes las víctimas de las guerras, masacres o "genocidios": los huérfanos, los migrantes, los desplazados o las víctimas de "torturas".

- Autoritarismo: La humillación que Jesucristo padeció en su martirio es la misma perpetrada por los "regímenes autoritarios" que "obligan a los prisioneros a permanecer semidesnudos en una celda vacía o en un patio", pero también la que ejercen "violadores y abusadores" que "tratan a las víctimas como objetos".

- Las madres: El autor reflexiona sobre el encuentro de Jesús con María en su camino a la cruz para poner en valor el papel de las madres que ven a sus hijos sucumbir en la lacra de la violencia.

"Tantísimas madres hoy ven a sus hijos arrestados, torturados, condenados, asesinados; son despertadas en medio de la noche por una noticia desgarradora o velan en hospitales a un hijo cuya vida se está apagando", lamenta.

- El valor de la asistencia: Asimismo se ensalza el trabajo de los voluntarios, también no creyentes, que como el cireneo que ayudó a Cristo a cargar la cruz. "Arriesgan la vida en situaciones extremas para socorrer a quien necesita alimento, instrucción, cuidados médicos o justicia".

- Defensa del preso y del migrante: El viacrucis recuerda además a los "detenidos y encarcelados en una manifestación" así como a los inmigrantes "deportados por políticas carentes de compasión", "naufragados en desesperados viajes de esperanza", "aniquilados en zonas de guerra" o "suprimidos en campos de exterminio".

"Sigue concediéndonos lágrimas, Señor, para no disipar nuestra conciencia en las tinieblas de la indiferencia", implora.

- 'Niños sin infancia': El texto también reza por "los niños a los que les ha sido robada la infancia y dañado el futuro" o por las "mujeres víctimas de la trata y reducidas a la esclavitud".

- La dignidad de las sepulturas: La muerte de Jesucristo inspira una reflexión sobre el trato a los difuntos.

"Nunca debería haber cadáveres que no sean restituidos ni sepultados; las madres, familiares y amigos de los condenados nunca deberían verse obligados a humillarse ante las autoridades para que les restituyan los restos martirizados de un ser querido", pide.

- Crítica al sensacionalismo: Aludiendo a un Jesús despojado de sus vestiduras, la meditación también critica a una industria del espectáculo que "ostenta la desnudez para obtener algún espectador más" o un sector de la información que "expolia a las personas ante la opinión pública".

- El legado del santo de los Pobres: Este año el viacrucis ha estado inspirado en san Francisco de Asís por el octavo centenario de su muerte, un santo que peregrinó a Tierra Santa en tiempo de cruzadas. El autor de las meditaciones es, de hecho, franciscano.

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EFE

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