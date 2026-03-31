 Papa espera que Trump reduzca la violencia en Oriente Medio
Internacionales

El papa espera que Trump reduzca la violencia en Oriente Medio

El papa León XIV expresó su deseo de que la guerra en Irán pueda terminar incluso antes de la Pascua.

Compartir:
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza, EFE
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza / FOTO: EFE

El papa León XIV afirmó este martes que espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, esté buscando una manera de reducir la violencia y el odio en Oriente Medio y en otras regiones, y expresó su deseo de que la guerra pueda terminar incluso antes de la Pascua.

"Me han dicho que el presidente Trump dijo que quería terminar la guerra. Espero que esté buscando una forma de reducir la cantidad de violencia, lo que sería una contribución significativa para frenar el odio que se está creando y aumentando constantemente en Oriente Medio y en otros lugares", señaló el Papa estadounidense.

Preguntado por los periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, añadió: "Seguiré haciendo este llamado a todos los líderes del mundo: vuelvan a la mesa para hablar, busquemos soluciones a los problemas, busquemos formas de reducir la cantidad de violencia que estamos promoviendo".

Foto embed
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza - EFE

"Tiempo de reflexión"

Sobre la posibilidad de una tregua con motivo de la Pascua, el Papa dijo que "ojalá" y que reza por ello, aunque añadió que "tal vez termina la guerra antes de Pascua".

"Continuamente hacemos un llamamiento a la paz, pero, por desgracia, muchas personas quieren promover el odio, la violencia y la guerra", lamentó.

El pontífice recordó que, en plena Semana Santa, el mundo debería vivir el tiempo "más santo y sacro del año", un periodo de reflexión que se ve empañado por el sufrimiento.

"Es un tiempo de paz, un tiempo de mucha reflexión, pero, como todos sabemos, de nuevo en el mundo, en muchos lugares, estamos viendo tanto sufrimiento, tantos muertos, incluso niños inocentes", aseguró.

El papa León XIV hizo también un llamamiento a los cristianos a vivir estos días reconociendo que Cristo todavía sufre en los inocentes, especialmente en aquellos que sufren "por la violencia, el odio y la guerra". Y pidió "una paz nueva y renovada" que sea capaz de "dar una nueva vida a todos".  

*Con información de EFE

En Portada

Detienen a pandillero con alerta roja internacional; es hermano de el Inquietot
Nacionales

Detienen a pandillero con alerta roja internacional; es hermano de "el Inquieto"

01:21 PM, Mar 31
OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemalat
Nacionales

OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

02:13 PM, Mar 31
Accidente múltiple en San Marcos: Bomberos atienden a varios heridost
Nacionales

Accidente múltiple en San Marcos: Bomberos atienden a varios heridos

01:27 PM, Mar 31
Europa definió sus últimos cupos mundialistast
Deportes

Europa definió sus últimos cupos mundialistas

03:43 PM, Mar 31
Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Floridat
Deportes

Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Florida

12:43 PM, Mar 31

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos