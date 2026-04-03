 México subsidia el 81.2% del diésel ante la guerra
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México subsidia el 81,2 % de los impuestos al diésel para mitigar el impacto de la guerra

El gobierno mexicano también mantiene estímulos económicos para las gasolinas, cuyos precios afectan el bolsillo de sus ciudadanos.

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El precio de los combustible registró un alza este viernes., Foto MEM
El precio de los combustible registró un alza este viernes. / FOTO: Foto MEM

El Gobierno de México elevó al 81,2 % el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicable al diésel para la segunda semana de abril, en una nueva señal de contención ante el repunte de los combustibles provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con lo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el subsidio para la semana del 4 al 10 de abril al diésel subió desde el 70,28 % en la semana previa hasta el 81,2 %.

Esto equivale a un estímulo de 5,9791 pesos por litro (0,33 dólares) y deja la cuota del IEPS en 1,3843 pesos por litro (0,08 dólares).

Congreso aplaza debate sobre combustibles hasta después de Semana Santa

El Legislativo sigue sin acuerdos para dar respuesta ante el incremento al precio de los combustibles. Mientras tanto, continúan las protestas de transportistas y pronunciamientos de parte de distintos sectores que exigen soluciones.

Hacienda también mantuvo estímulos para las gasolinas: para la magna o regular tendrá un apoyo del 31,34 %, mientras que la premium contará con uno del 18,48 %.

La decisión confirma una tendencia de aumentos consecutivos en el apoyo al diésel.

Tras arrancar marzo sin estímulo para ningún combustible, la ayuda al diésel pasó al 35,21 % del 14 al 20 de marzo, luego al 61,80 % del 21 al 27, al 70,28 % del 28 de marzo al 3 de abril y ahora al 81,20 %.

En ese mismo lapso, la magna y la premium también volvieron a recibir apoyos después de haber estado en cero, hasta alcanzar subsidios por el 31,34 % y 18,48 %, respectivamente.

Crisis energética mundial 

El ajuste ocurre en medio de una crisis energética global, donde el crudo mexicano se vende por encima de los 105 dólares por barril y el brent casi en los 110 dólares, mientras el mercado teme interrupciones prolongadas en Ormuz, paso por el que circula cerca del 20 % del comercio mundial de petróleo y gas.

En este contexto, JPMorgan ha advertido que el petróleo podría superar los 150 dólares si persisten las disrupciones.

En paralelo, el Gobierno mantiene un acuerdo voluntario con los gasolineros para vender la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro (1,33 dólares).

Además, en los últimos días ha pactado un esfuerzo adicional con los empresarios para contener también el diésel, para disminuir su precio a 28,3 pesos por litro (1,58 dólares), aunque la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo el 30 de marzo que entonces aún no existía un tope formal para ese combustible por su mayor complejidad.

Los esfuerzos para contener el precio del diésel llegan después de que este combustible rebasara los 31 pesos por litro, lo que despertó las alarmas en el sector del autotransporte por un posible efecto en las mercancías y servicios de pasajeros, así como en la inflación.

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