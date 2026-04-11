 Apuñalamiento masivo en metro de Nueva York
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Apuñalamiento masivo en metro de Nueva York

Agresor del metro de Nueva York decía ser Lucifer y cometió acto aleatorio, según Policía.

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Conmoción en metro de Nueva York tras ataque que dejó tres heridos., Captura de pantalla video de X.
Conmoción en metro de Nueva York tras ataque que dejó tres heridos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

El hombre abatido esta mañana en el metro de Nueva York tras apuñalar a tres personas en la concurrida estación de metro de Gran Central decía ser Lucifer y cometió un "acto aleatorio de violencia", informó la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La responsable policial identificó al sujeto como Anthony Griffin, de 44 años, que contaba con tres arrestos previos "pero no tenía un historial de EDP (problemas mentales)", detalló en una rueda de prensa, apuntando a la salud mental como motivo del ataque.

Griffin hirió con un machete a tres víctimas de entre 65 y 84 años en un andén de la estación poco antes de las 10.00 de la mañana, y cuando los policías lo abordaron, poco después, "se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", divulgó Tisch.

Víctimas trasladadas a un hospital 

Los policías le dieron "al menos 20 órdenes de que tirara" el machete e incluso le ofrecieron ayuda, pero este se acercó blandiendo el arma y seguía siendo una amenaza, lo que propició que un agente le disparara dos veces con un resultado mortal", relató.

Los actos aleatorios de violencia asustan a todos, cualquiera puede ser víctima (...) y por eso hemos aumentado recientemente nuestra presencia en el sistema de transporte" público, dijo la jefa de la Policía, que cuantificó en 175 los agentes adicionales desplegados en el metro.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano pero no se teme por sus vidas, especificó Tisch.

Se trata de un hombre de 84 años con heridas en la cabeza y la cara, otro hombre de 65 con heridas similares y una fractura de cráneo, y una mujer de 70 con heridas en el hombro, según la información de las autoridades y los medios locales.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se hicieron eco del suceso y agradecieron a la Policía, además de señalar que se hará una investigación interna del incidente, grabado con las cámaras que llevan los agentes.

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