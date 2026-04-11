 Fallece Eliot Engel, impulsor de la Lista Engel
Internacionales

Fallece Eliot Engel, promotor de la Lista Engel en EE. UU.

Uno de sus principales legados fue la llamada Lista Engel, un informe del Departamento de Estado que identifica a funcionarios y actores de Centroamérica señalados por corrupción o por socavar procesos democráticos.

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Eliot Engel, artífice de la Lista Engel., Redes sociales.
Eliot Engel, artífice de la Lista Engel. / FOTO: Redes sociales.

El excongresista demócrata Eliot Engel, reconocido por su defensa de los derechos humanos y por impulsar la creación de la Lista Engel, falleció este viernes a los 79 años, según confirmó el presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos (CHC), Adriano Espaillat.

De acuerdo con The New York Times, Engel murió en un hospital del Bronx, Nueva York, aunque su familia no reveló la causa del fallecimiento.

A través de un comunicado, Espaillat destacó la trayectoria del exlegislador, a quien describió como un firme defensor de los derechos humanos y una voz influyente para sus electores en Westchester y el Bronx.

Eliot será recordado como un apasionado defensor de los derechos humanos y una voz poderosa para sus electores. Su compromiso con el servicio público solo se rivalizó con su sed de conocimiento", expresó.

Engel fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el estado de Nueva York desde 1989 hasta 2021. A lo largo de su carrera política, se consolidó como una figura relevante en temas de política exterior y derechos humanos.

Impulsor de la Lista Engel

Uno de sus principales legados fue la llamada Lista Engel, un informe del Departamento de Estado que identifica a funcionarios y actores de Centroamérica señalados por corrupción o por socavar procesos democráticos.

Su muerte ha generado reacciones en el ámbito político estadounidense, donde es recordado como un legislador de larga trayectoria y fuerte influencia en temas internacionales.

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