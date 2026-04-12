 Trump dice que bloqueará el estrecho de Ormuz
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Trump dice que bloqueará el estrecho de Ormuz

Trump acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", después de que las negociaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, EFE/Bonnie Cash
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / FOTO: EFE/Bonnie Cash

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país bloqueará el estrecho de Ormuz y acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", después de que las negociaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo.

Aunque afirmó que las conversaciones fueron satisfactorias y que continuará vigente el alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril, el republicano aseguró que ha ordenado a la Armada estadounidense el bloqueo de la vía marítima.

La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", escribió en su red Truth Social.

Esta es la primera reacción de Trump desde que este domingo concluyeran sin acuerdo las negociaciones de más de 20 horas en Islamabad entre una delegación de Estados Unidos y otra de Irán, el contacto de mayor nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones tras la revolución islámica de 1979.

El anuncio del bloqueo estadounidense del estrecho llega después de que Irán haya mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

Bloqueo de la vía 

El presidente afirmó, sin precisar qué países, que otros Estados participarán en el bloqueo de la vía y aseguró además que Estados Unidos iniciará la tarea de desminado para retirar las minas marítimas colocadas por Irán durante este conflicto.

Trump también anunció que ha ordenado a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, al considerar que esa tasa es "ilegal".

El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", advirtió.

No obstante, expresó su confianza en que "en algún momento" se llegará a un acuerdo para la entrada y salida libre por esa vía marítima.

Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido. Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país", afirmó.

Aunque las delegaciones de Estados Unidos y de Irán partieron este domingo de Islamabad, el país mediador, Pakistán, ha dejado la puerta abierta a futuras conversaciones.

La delegación completa de Estados Unidos, incluido el vicepresidente, JD Vance, y los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno de Trump-, abandonó Pakistán rumbo a Estados Unidos.

El escollo nuclear

Trump lamentó que, pese a que la reunión se alargó durante casi 20 horas, "Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares".

Aunque aseguró que hubo avances suficientes como para no continuar "las operaciones militares" contra Irán, denunció que las autoridades iraníes "fueron muy inflexibles en cuanto al tema más importante", en referencia al asunto nuclear.

Afirmó que sus negociadores fueron "amigables" con sus contrapartes iraníes -incluido el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf-, pero subrayó que "Irán nunca tendrá un arma nuclear" porque la bomba atómica no puede estar en manos de un país "impredecible".

Al menos tres puntos, según fuentes estadounidenses e iraníes, han sido los principales escollos en este diálogo iniciado a partir de la tregua de dos semanas alcanzada el pasado miércoles.

Las tres cuestiones han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.

Precisamente este último punto fue el que destacó Vance en una comparecencia ante los medios, al indicar que no han visto un "compromiso firme" por parte de Irán para no disponer de un arma nuclear a largo plazo.

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