Conmoción por muerte de niño "olvidado" dentro de vehículo

La muerte de un niño de apenas 3 años dentro de un vehículo expuesto a temperaturas extremas ha generado indignación y conmoción en distintos países de América Latina. El caso ocurrió en Mexicali, ciudad ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, donde durante los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.
Roxana "N", madre del menor, fue enviada a prisión preventiva acusada del delito de homicidio en comisión por omisión con dolo eventual, luego de que las autoridades determinaran que el pequeño Vicente permaneció encerrado durante más de 12 horas dentro de una camioneta.
Según la investigación de la Fiscalía de Baja California, los hechos ocurrieron el pasado 2 de mayo en el fraccionamiento La Rioja. La mujer habría regresado a su vivienda después de asistir a una fiesta y, presuntamente bajo efectos del alcohol, dejó al niño atado a su silla de seguridad en la parte trasera del automóvil.
Las autoridades sostienen que Roxana ingresó a la vivienda y no volvió a salir durante varias horas, mientras el menor permanecía atrapado dentro del vehículo bajo el intenso calor.
Madre habría utilizado sus redes sociales mientras su hijo moría dentro de un vehículo
El caso tomó un giro aún más impactante después de que la fiscal estatal, María Elena Andrade, revelara que durante el tiempo en que el niño seguía dentro de la camioneta, la mujer habría realizado otras actividades e incluso utilizó sus redes sociales, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.
La fiscalía aseguró que no se trataría únicamente de un descuido. "Hay un dolo eventual", declaró Andrade, al señalar que la acusada habría sido consciente del riesgo derivado de su estado de ebriedad y aun así no reaccionó para auxiliar al menor.
Vicente fue encontrado sin vida cerca del mediodía del sábado. El Servicio Médico Forense confirmó que el niño murió a causa de un golpe de calor y presentaba quemaduras de primer grado por la exposición prolongada a las altas temperaturas.
Especialistas advierten que el interior de un vehículo cerrado puede superar fácilmente los 50 grados Celsius en pocos minutos, convirtiéndose en una trampa mortal, especialmente para menores de edad.