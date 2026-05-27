Brote de ébola: OMS eleva a 223 la cifra de "muertes sospechosas"

Al menos 223 "muertes sospechosas" se han registrado por el brote de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un informe publicado por su oficina regional para África, la OMS afirmó que, hasta el 24 de mayo, la RDC "había notificado 906 casos sospechosos, incluyendo 223 muertes sospechosas".
De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, fueron confirmados en laboratorio en trece zonas sanitarias de las provincias de Ituri (siete), Kivu del Norte (cinco) y Kivu del Sur (una).
El epicentro del brote de ébola continúa siendo Ituri, que concentra el 89,5 % de los casos confirmados.
Los casos sospechosos también se concentran principalmente en Ituri, donde en conjunto representan el 90,1 % de esos contagios y el 91,9 % de los fallecimientos sospechosos.
Hasta la fecha, se han identificado 2.231 contactos en la RDC, aunque el seguimiento de los contactos sigue siendo un "gran desafío", ya que, hasta el 23 de mayo de 2026, sólo el 19,3 % de los contactos habían sido atendidos en las 24 horas previas.
"Entre las limitaciones se incluyen la inseguridad, las restricciones de movimiento, la alta movilidad de la población vinculada a las comunidades mineras y las dificultades para rastrear los contactos en poblaciones dispersas y transfronterizas, así como la escasez de rastreadores de contactos capacitados", explicó la OMS.
Los primeros análisis geoespaciales del brote en el este congoleño han identificado "corredores de movilidad vinculados a la minería" en Ituri, provincia rica en oro, como posibles focos de "contagio temprano y transmisión silenciosa", según la agencia de la ONU.
Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.
El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.
*Con información de EFE