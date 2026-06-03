 Hombre intenta estrangular a auxiliar y abrir puerta en avión
Internacionales

VIDEO. Hombre intentó abrir puerta de emergencia en pleno vuelo porque quería bajarse de avión

El pasajero intentó estrangular a una auxiliar de vuelo, fuera de servicio, para intentar acceder a la cabina de mando en pleno vuelo.

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Pasajero intentó abrir puerta de emergencia en pleno vuelo, Captura de video
Pasajero intentó abrir puerta de emergencia en pleno vuelo / FOTO: Captura de video
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Un vuelo de Frontier Airlines con destino a Chicago, en EE. UU., tuvo que desviarse debido a un incidente a bordo que quedó captado en video. La aeronave fue redirigida al Aeropuerto Internacional de Miami después de que un pasajero estrangulara a un auxiliar de vuelo fuera de servicio, poco después de intentar abrir una puerta de emergencia del avión y acceder a la cabina de mando.

El pasajero fue identificado como Juan Reyes, de 51 años. Según versiones de los pasajeros, el sujeto comenzó a comportarse de manera agresiva aproximadamente 45 minutos después de que el vuelo 3345 despegara de San Juan, Puerto Rico. Reyes manifestó que quería bajarse del avión, momento en el que intentó abrir una de las puertas de emergencia.

Según medios locales, tras ser impedido de abrir la puerta, se dirigió hacia la cabina y comenzó a "empujar agresivamente con el hombro la puerta del piloto". Además, intentó orinar en el suelo de la aeronave. 

Tras este episodio violento, Reyes fue sentado en su asiento de nuevo y un auxiliar de vuelo que viajaba fuera de servicio se ofreció voluntariamente para permanecer junto a él, momento en el que Reyes comenzó a estrangularlo.

Reyes fue inmovilizado con bridas de seguridad (flex cuffs), pero logró liberarse de ellas en varias ocasiones. Finalmente, el avión tuvo que aterrizar de emergencia y Reyes fue arrestado y acusado de interferir con miembros de la tripulación de vuelo y auxiliares de vuelo, así como de agresión bajo jurisdicción marítima y territorial de Estados Unidos.

Medios internacionales han realizado las consultas para saber si Reyes cuenta con una representación legal tras su detención en Miami. 

Por medio de las redes sociales se han compartido videos del momento en el que Reyes es inmovilizado luego de causar alteraciones a decenas de pasajeros. 

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