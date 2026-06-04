 VIDEOS: Tiroteo en graduación en California deja muerto y heridos
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VIDEOS: Tiroteo en graduación en California deja un muerto y tres heridos

El tiroteo habría ocurrido poco después de que terminara el evento. Esto se sabe:

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Patrulla policial / FOTO: pixabay
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Nueva tragedia escolar en EE. UU. Un tiroteo el finalizar una ceremonia de graduación en el campus de Fairfield High School, al norte de California, dejó al menos un muerto y tres heridos, informaron autoridades.

La Policía de Fairfield informó que la víctima mortal es un joven de 18 años, aunque no se confirmó si esta era estudiante, mientras que los heridos tienen 11, 20 y 25 años, respectivamente. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y su estado de salud no había sido informado, de acuerdo con la cobertura de medios locales.

Las autoridades explicaron que respondieron a reportes de disparos a eso de las 19:15 horas (locales) en el estacionamiento de Fairfield High School, cerca del estadio Schafer, donde el Fairfield-Suisun Unified School District celebraba la graduación de Sem Yeto High School. El tiroteo habría ocurrido poco después de que terminara el evento.

En conferencia de prensa, la agente Michelle Belyea calificó el incidente de "muy aterrador". "Solo queremos que todos estén a salvo", dijo.

Según Belyea, de momento no se realizaron arrestos ni había información disponible sobre sospechosos. No obstante, la policía aclaró que, tras el incidente, no había una amenaza en curso para la comunidad. Los investigadores tampoco dieron detalles sobre un posible móvil del tiroteo o en contra de quién estuvo dirigido.

Sem Yeto es una escuela secundaria de continuación y comparte el mismo campus físico con Fairfield High School, explican medios estadounidenses.

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