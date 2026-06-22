 VIDEOS: Tiroteo en Montreal, Canadá, junio 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
30
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Internacionales

FUERTES VIDEOS: Tiroteo en Canadá deja tres muertos

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de “tragedia” y “pesadilla”; entre los muertos hay un agente policial.

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Tiroteo en Canadá deja tres muertos, Captura de pantalla de la red social X
Tiroteo en Canadá deja tres muertos / FOTO: Captura de pantalla de la red social X
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Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad de Montreal, en Canadá, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales del tiroteo son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otro agente, una mujer que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Dagher precisó además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo.

Según declararon las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11:35 horas (locales) al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher explicó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

En redes sociales circulaban fuertes videos que mostraban el momento del enfrentamiento entre el sospechoso y los uniformados.

*Las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

"Pesadilla"

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y elogió el trabajo de los agentes, de quienes dijo que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y afirmó que actos de este tipo "no tienen cabida" en la provincia. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, amigos y a los compañeros del policía fallecido.

Las autoridades canadienses no han revelado ni la identidad del atacante ni los posibles motivos del tiroteo.

*Con información de EFE

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