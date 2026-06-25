Famosos Usan Redes Sociales para Ayudar a Venezuela

Una ola de solidaridad se ha hecho visible en redes sociales tras el fuerte terremoto que sacudió Venezuela la tarde del 24 de junio.
Diversos famosos y figuras públicas han utilizado sus plataformas digitales para organizar y promover campañas de ayuda humanitaria, movilizando recursos y alentando a sus seguidores a sumarse a la causa.
Inmediatamente después del sismo, celebridades venezolanas y de otras partes del mundo comenzaron a compartir información sobre albergues, centros de acopio y formas de donar a los afectados.
A través de publicaciones, transmisiones en vivo y mensajes de apoyo, estos personajes han hecho un llamado a la unión y el apoyo ante la emergencia.
Instagram, Twitter, TikTok y Facebook se han convertido en herramientas clave para canalizar la ayuda. Artistas, presentadores de televisión e influencers han compartido datos de cuentas bancarias, listas de necesidades básicas y localizaciones de zonas más afectadas.
Uno de los artistas que decidió involucrarse activamente fue Carlos Baute. Más allá de enviar un mensaje de apoyo, el intérprete anunció que sus redes sociales quedarían abiertas para ayudar a localizar personas desaparecidas, compartir información urgente y canalizar solicitudes de asistencia
" Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo.Que tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza.- Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias", escribió.
Acciones solidarias de celebridades
Reconocidas figuras de la música, el cine y la televisión venezolana están liderando operativos de recolección de víveres, ropa y medicamentos. Algunos han anunciado donaciones personales de gran cuantía y convocaron a eventos benéficos para recolectar fondos y recursos.
Entre las principales acciones se encuentran:
- Promoción de líneas de ayuda psicológica para quienes sufrieron pérdidas o tienen familiares desaparecidos.
- Organización de conciertos virtuales con el fin de recaudar fondos.
- Ofrecimiento de asesoría legal gratuita para los afectados cuyos bienes fueron dañados durante el sismo.
- Colaboración con organismos nacionales e internacionales para facilitar la llegada de suministros esenciales.