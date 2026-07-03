 Terremotos en Venezuela: OMS alerta sobre enfermedades

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
100
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Internacionales

Terremotos en Venezuela: OMS alerta sobre riesgo de brote de enfermedades

“El riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos”, advirtió el director para emergencias en la OPS, Ciro Ugarte.

Compartir:
Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que ha aumentado el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades en Venezuela, incluidas algunas que pueden prevenirse con una vacuna, debido a los terremotos que devastaron el caribe venezolano el pasado 24 de junio.

"La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado en estos momentos", dijo el director para emergencias en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte.

En una videoconferencia con periodistas, señaló que el riesgo es particularmente elevado en los refugios, "donde la transmisión de estas enfermedades puede ser muy alta".

Indicó que una preocupación adicional y que también tiene que ver con la prevención de cualquier brote es la calidad del agua, que en estos momentos no está asegurada en las zonas más devastadas por la catástrofe.

"Lamentablemente, el suministro es escaso, por lo que resulta muy difícil evaluar la situación en todos los refugios, y por eso es una prioridad evaluar la calidad del agua que se suministra a la población, sobre todo en los grandes refugios", explicó en una teleconferencia con periodistas en Ginebra.

Foto embed
Terremotos en Venezuela - EFE

Ugarte señaló que una acción a tomar podría ser vacunaciones selectivas contra enfermedades transmitidas por mosquitos u otros vectores en lugares como refugios donde hay hacinamiento, pero también para las personas que permanecen en las zonas siniestradas.

La OPS, la entidad regional de la Organización Mundial de la Salud, ha podido evaluar ocho establecimientos médicos, todos los cuales requieren apoyo, con tres de ellos que han sufrido daños estructurales.

Ugarte señaló que el Hospital José María Vargas uno de los grandes hospitales públicos de referencia en Caracas, debe ser apoyado de forma prioritaria porque su situación es crítica: "hay 96 pacientes en una sala de ocho camas y su banco de sangre está a niveles extremadamente bajos".

Mientras, en La Guaira, el Hospital Rafael Medina Jiménez ha reducido su número de camas de 108 a 35, y otros 22 centros sanitarios también han informado de graves carencias.

*Con información de EFE

En Portada

Segunda apelación mantiene la incertidumbre sobre la situación legal de Zamorat
Nacionales

Segunda apelación mantiene la incertidumbre sobre la situación legal de Zamora

04:03 PM, Jul 03
Condenan a 20 años de prisión a alias La Tiradorat
Nacionales

Condenan a 20 años de prisión a alias "La Tiradora"

03:04 PM, Jul 03
Revelan que EE. UU. frenó el regreso de Machado a Venezuela tras terremotost
Internacionales

Revelan que EE. UU. frenó el regreso de Machado a Venezuela tras terremotos

02:18 PM, Jul 03
Presentan denuncia contra Mazariegos e integrantes de órganos directivos de Usact
Nacionales

Presentan denuncia contra Mazariegos e integrantes de órganos directivos de Usac

12:32 PM, Jul 03
Finaliza subsidio a combustibles; estaciones ya reflejan cambios en los preciost
Nacionales

Finaliza subsidio a combustibles; estaciones ya reflejan cambios en los precios

10:50 AM, Jul 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar