 Revelan que EE. UU. frenó el regreso de Machado a Venezuela tras terremotos

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Internacionales

Revelan que EE. UU. frenó el regreso de Machado a Venezuela tras terremotos

El avión privado que llevaba a María Corina Machado desde EE. UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la líder opositora planeaba cruzar a Venezuela.

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Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela, Red social X
Trump analiza posible presidencia de María Corina Machado en Venezuela / FOTO: Red social X
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El Gobierno de Donald Trump habría presionado a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio, por temor a una crisis política, según publica The Wall Street Journal.

Fuentes con conocimiento de los hechos confirmaron que el avión privado que llevaba a Machado desde EE. UU. a Curazao fue obligado a dar la vuelta cuando funcionarios estadounidenses concluyeron que la líder opositora planeaba cruzar a Venezuela, en un recorrido inverso a su huida en diciembre.

María Corina Machado llevaría meses preparándose para reactivar la presión por nuevas elecciones en Venezuela tras la captura de presidente Nicolás Maduro por orden de Trump.

De acuerdo con el diario estadounidense, intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían trasmitido un mensaje a Machado con la advertencia de que, si seguía adelante con su plan de regresar, corría el riesgo de perder el apoyo de Trump y obstaculizar su estrategia para Venezuela, lo que retrasaría aún más las elecciones.

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María Corina Machado en EE. UU. - EFE

Pese a ello, la activista intentó un segundo regreso vía Panamá, pero Copa Airlines se negó a transportarla a Venezuela por miedo a represalias de Caracas contra la aerolínea, según fuentes anónimas con conocimiento de los hechos.

Desde Ciudad de Panamá, Machado denunció el lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país y aseguró que considera "inaplazable" regresar a Venezuela para "enfrentar juntos esta catástrofe", sin mencionar la presión que Washington habría ejercido contra su vuelta.

Según Axios, funcionarios del Gobierno de Trump consideran los intentos de Machado como un acto de "oportunismo político grotesco" tras los recientes terremotos, que han dejado al menos 2 mil 595 muertos, otros miles de heridos, han retrasado el proceso de reformas y el camino hacia unos eventuales comicios.

Desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense ha mostrado su aprobación a Rodríguez, ex vicepresidenta del depuesto mandatario y quien ha accedido a los acuerdos comerciales, mineros y petroleros exigidos por Washington.

Trump insiste en que Caracas funciona como un Gobierno tutelado por EE. UU. y que al país suramericano le está yendo mejor que nunca con la explotación y exportación de crudo, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país.

Organizaciones opositoras venezolanas en EE. UU. exigen a Trump que cambie su relación con Rodríguez y critican que Washington se declare "complacido" con las labores de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio pasado.

*Con información de EFE

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