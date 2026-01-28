 Marco Rubio dice que María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela
Marco Rubio dice que María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela

El secretario de Estados aseguró que la Administración Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

Marco Rubio en audiencia ante el Senado, EFE
Marco Rubio en audiencia ante el Senado / FOTO: EFE

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró este miércoles que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "puede formar parte" de la transición en Venezuela.

En una audiencia ante el Senado sobre la estrategia de la Administración de Donald Trump hacia el país suramericano, Rubio destacó sin embargo que ahora "nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".

Rubio fue cuestionado por un senador demócrata sobre la decisión de Trump de mantener al margen del proceso de transición a Machado y tejer una relación con el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro que asumió el poder tras la captura del líder chavista.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que conoce a Machado desde hace muchos años y afirmó que ha tratado con ella mucho más que cualquiera de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que lo interrogó.

"Lo que intentamos desencadenar aquí es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte", dijo.

Marco Rubio en audiencia ante el Senado - EFE

Rubio tiene previsto reunirse este mismo miércoles en el Departamento de Estado con Machado, quien hace dos semanas fue recibida en la Casa Blanca por Trump, a quien obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Tras ese encuentro, el líder republicano expresó su deseo de "involucrar" a Machado en la transición en Venezuela, aunque también asegura que tiene "muy buena relación" con Rodríguez, a quien define como "una persona fantástica".

No acción militar

El secretario de Estados aseguró, además, que la Administración Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

"Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", subrayó Rubio durante su intervención en el Senado para informar de los planes de la Administración en el país latinoamericano.

*Con información de EFE

