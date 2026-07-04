 Aumenta el número de fallecidos por terremotos en Venezuela

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Internacionales

Aumenta el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela

Reportan aumento en las víctimas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

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Suman 2.954 los fallecidos y 16.592 los heridos tras los terremotos en Venezuela., EFE.
Suman 2.954 los fallecidos y 16.592 los heridos tras los terremotos en Venezuela. / FOTO: EFE.
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La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que los heridos se elevaron a 16.592, según informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Las autoridades continúan con las labores de atención a los afectados y evaluación de daños en las zonas más impactadas por los sismos, que han generado una de las peores emergencias recientes en el país.

El gobierno mantiene activos los operativos de rescate, asistencia médica y apoyo humanitario para los damnificados, mientras se actualizan de forma progresiva las cifras oficiales de la tragedia.

Venezolanos en Argentina y ACNUR crean red solidaria 

La organización de la sociedad civil Alianza por Venezuela, integrada por venezolanos residentes en Argentina, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron este sábado la Red de Ayuda a Venezuela, destinada a movilizar campañas solidarias desde el territorio argentino para las víctimas de los terremotos.

La propuesta busca articular a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos interesados en recaudar fondos para las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que, según el último balance oficial, dejó al menos 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y más de 16.300 personas sin vivienda, además de graves daños materiales.

La red permitirá que cada organización o particular impulse su propia campaña de recaudación, bajo un sistema que, según informaron sus impulsores en un comunicado, garantiza transparencia y un impacto directo en la asistencia humanitaria.

Uno de los principios de la iniciativa es la "intermediación cero". Las donaciones no serán administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizarán directamente a ACNUR mediante un enlace oficial de la campaña, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a la organización encargada de la respuesta humanitaria.

Los fondos estarán destinados a reforzar las acciones que ACNUR desarrolla en las comunidades afectadas, entre ellas la entrega de refugios de emergencia, mantas, colchones, kits de higiene, artículos esenciales para el hogar y asistencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.

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