Aumenta el número de fallecidos por terremotos en Venezuela

La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.954, mientras que los heridos se elevaron a 16.592, según informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Las autoridades continúan con las labores de atención a los afectados y evaluación de daños en las zonas más impactadas por los sismos, que han generado una de las peores emergencias recientes en el país.
El gobierno mantiene activos los operativos de rescate, asistencia médica y apoyo humanitario para los damnificados, mientras se actualizan de forma progresiva las cifras oficiales de la tragedia.
Venezolanos en Argentina y ACNUR crean red solidaria
La organización de la sociedad civil Alianza por Venezuela, integrada por venezolanos residentes en Argentina, y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lanzaron este sábado la Red de Ayuda a Venezuela, destinada a movilizar campañas solidarias desde el territorio argentino para las víctimas de los terremotos.
La propuesta busca articular a empresas, emprendimientos, organizaciones, instituciones y ciudadanos interesados en recaudar fondos para las zonas más afectadas por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que, según el último balance oficial, dejó al menos 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y más de 16.300 personas sin vivienda, además de graves daños materiales.
La red permitirá que cada organización o particular impulse su propia campaña de recaudación, bajo un sistema que, según informaron sus impulsores en un comunicado, garantiza transparencia y un impacto directo en la asistencia humanitaria.
Uno de los principios de la iniciativa es la "intermediación cero". Las donaciones no serán administradas por Alianza por Venezuela, sino que se realizarán directamente a ACNUR mediante un enlace oficial de la campaña, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen a la organización encargada de la respuesta humanitaria.
Los fondos estarán destinados a reforzar las acciones que ACNUR desarrolla en las comunidades afectadas, entre ellas la entrega de refugios de emergencia, mantas, colchones, kits de higiene, artículos esenciales para el hogar y asistencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.