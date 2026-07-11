Venezuela necesitará 25 mil viviendas para damnificados

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Venezuela necesitará 25 mil viviendas para los damnificados por los terremotos

El presidente del Parlamento venezolano informó que 17 mil 900 personas perdieron sus viviendas por los terremotos.

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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela necesitará 25 mil viviendas., EFE
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela necesitará 25 mil viviendas. / FOTO: EFE
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Venezuela estima en 25 mil el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17 mil 900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país requerirá recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En rueda de prensa, aseguró que su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas "la próxima semana", sin dar más detalles.  El alto funcionario cree también que el número de personas sin viviendas "seguramente va a aumentar", a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que sufrieron daños.

Las autoridades tienen previsto comenzar este mismo sábado un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, con el fin de saber con precisión "cuántas viviendas nuevas se necesitan", dijo.

"Nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de las viviendas", afirmó Rodríguez, porque, señaló, muchas escuelas y centros escolares están sirviendo de campamentos temporales.

Por ello, el Gobierno trabaja "aceleradamente" para tener listos entre septiembre y octubre, cuando comienza el próximo período escolar, unos "campamentos unifamiliares" donde estarán de forma temporal aquellas personas que hoy se encuentran en las escuelas.

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ONU busca llevar viviendas prefabricadas

El diputado explicó también que hay una "búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas" con "urbanismos, escuelas, canchas, centros comerciales y con actividad para que las personas puedan sentirse a gusto".

Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo a EFE desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.

Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para la puesta en marcha del plan. El diputado dijo que la jefa de Estado está "enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos que pertenecen a Venezuela" y que, además, está "en este momento haciendo todo ese proceso de ingeniería financiera para contar con los recursos a mano y rápido".

La mandataria venezolana ha informado de conversaciones con países como EE.UU. y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación tras los terremotos.

La jefa de Estado también envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro "retenido" en el Banco de Inglaterra con el fin de usar esos recursos en el proceso de recuperación.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado hasta el momento 4 mil 333 fallecidos, según cifras del Gobierno de Venezuela.

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