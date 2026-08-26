Causas de la mortal inundación en Nepal: análisis y datos

Un desprendimiento de hielo procedente de un glaciar sería la causa probable de las gigantescas y repentinas inundaciones que este miércoles 26 de agosto golpearon una zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet, en China. El desastre dejó al menos 160 muertos y cientos de personas desaparecidas, además de comunidades arrasadas y graves daños en infraestructura.
De acuerdo con expertos, una avalancha vinculada a un glaciar habría provocado el repentino aumento del caudal de los ríos en esta región del Himalaya. El fenómeno ocurre en un contexto de preocupación por los efectos del calentamiento global sobre los glaciares de la cordillera.
En Nepal, la Policía reportó al menos 157 personas fallecidas, mientras que la televisión estatal china CCTV informó de tres muertos y 265 desaparecidos en el condado de Gyirong, en el Tíbet, cerca de la frontera.
Las inundaciones afectaron especialmente al distrito nepalí de Rasuwa, donde el río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9:00 horas. El torrente arrastró vehículos, sepultó viviendas y destruyó al menos 19 puentes, además de causar daños en proyectos hidroeléctricos.
Personas desaparecidas
Las autoridades de Nepal informaron sobre 403 personas desaparecidas, entre ellas 341 extranjeros. De acuerdo con funcionarios de turismo, entre los desaparecidos figuran 133 ciudadanos de India que realizaban una peregrinación hacia el monte Kailash, en el Tíbet. También se reportaron ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Canadá.
El desastre ocurrió en una zona utilizada como ruta hacia el monte Kailash y durante una época en la que cientos de personas se desplazan por los valles del Himalaya.
Las autoridades emitieron alertas para los habitantes cercanos a los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani y solicitaron apoyo de India y China para las labores de rescate.
Imágenes captadas con drones mostraron carreteras destruidas, edificios cubiertos por lodo y vehículos sepultados bajo los escombros.
Aunque la causa exacta del desastre continúa bajo evaluación, especialistas consideran que el desprendimiento glaciar pudo haber desencadenado la inundación, lo que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades del Himalaya ante fenómenos extremos asociados al cambio climático.