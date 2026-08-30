 750 muertos y 3000 desaparecidos por alud en Nepal y Tíbet
Internacionales

Sube a 750 muertos y más de 3 mil desaparecidos el saldo por alud en Nepal y Tíbet

Las condiciones meteorológicas representan un riesgo para los equipos de emergencia.

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Inundación repentina en Nepal, EFE
Inundación repentina en Nepal / FOTO: EFE
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La cifra de fallecidos por la devastadora riada que golpeó el miércoles la cuenca del Bhote Koshi, en la zona fronteriza entre Nepal y China, ascendió a 750, mientras que casi 3 mil personas continúan desaparecidas. Las labores de búsqueda y rescate entraron este domingo en su quinto día, aunque las lluvias y nuevos corrimientos de tierra complican las operaciones.

En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) reportó 734 personas fallecidas y 2 mil 498 desaparecidas. Del total de desaparecidos, 589 son ciudadanos extranjeros.

Mientras tanto, las autoridades chinas elevaron a 16 el número de muertos en la vertiente tibetana y mantienen la búsqueda de 546 personas. Entre los desaparecidos figuran ciudadanos de Nepal, India y Letonia.

Condiciones meteorológicas representan riesgo 

Las condiciones meteorológicas también representan un riesgo para los equipos de emergencia. China ordenó retirar a los rescatistas ubicados cerca del paso fronterizo de Gyirong después de detectar una acumulación de agua provocada por un nuevo corrimiento de tierra.

En Nepal, la NDRRMA alertó sobre un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi y pidió extremar las precauciones en las zonas afectadas.

Además, las autoridades emitieron una alerta amarilla por lluvias, que podrían continuar hasta el lunes y dificultar aún más las labores de rescate. En Nepal, cerca de 20 mil efectivos participan en las operaciones y más de 8 mil personas han sido rescatadas.

Con información de EFE.

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