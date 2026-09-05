 Ejecutan a pareja de criminales por presumir lujos en redes
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Matan a pareja de criminales que presumía sus lujos en redes

Abaten a “Bendito Menor” y “La Bebecita”, pareja que desafiaba a las autoridades en redes.

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Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como jefe de la organización criminal “Los Pachenca”, murió abatido junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”., Redes sociales.
Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, señalado como jefe de la organización criminal “Los Pachenca”, murió abatido junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”. / FOTO: Redes sociales.
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Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", señalado como jefe de la organización criminal "Los Pachenca", murió abatido junto a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias "La Bebecita", durante el Operativo Centinela de la Patria, realizado en Riohacha, Colombia.

La pareja era conocida por presumir en redes sociales los lujos que mantenía, entre ellos fajos de billetes, vehículos de último modelo y armas de uso militar. Además, según la información difundida, desafiaban públicamente a las autoridades ante los intentos por capturar a Pérez Toncel.

El operativo comenzó la noche del jueves 3 de septiembre y se extendió hasta la madrugada del viernes 4, en las cercanías del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, específicamente en el barrio Los Olivos.

Durante la intervención armada también murieron dos hombres identificados con los alias de "El Tío" y "Casi Loco", señalados como escoltas de "Bendito Menor". En el procedimiento participaron unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, además de fuerzas que intervinieron en el operativo.ç

Despliegue de las fuerzas de seguridad 

El despliegue contó con apoyo de helicópteros y fuerzas militares para impedir que el líder criminal escapara. Los cuatro cuerpos fueron trasladados para los respectivos estudios forenses.

Antes del operativo, "Bendito Menor" había desmentido versiones sobre su muerte mediante un comunicado en el que pidió verificar la información relacionada con la vida e integridad de las personas antes de publicarla.

Tras confirmarse su muerte, el presidente de Colombia aseguró que había llegado a su fin la trayectoria de un criminal señalado de estar relacionado con extorsión, narcotráfico y hechos de terror en La Guajira y el Caribe colombiano.

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