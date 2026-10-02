 Netanyahu sigue investigando incidente de vuelo de Flydubai
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Netanyahu dice que siguen investigando el incidente del vuelo de Flydubai

Tras el incidente, Netanyahu dio órdenes a los organismos de seguridad de Israel para prepararse ante otras “posibles amenazas adicionales”.

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Flydubai suspende viajes a Israel mientras investiga "incidente" del vuelo FZ 1073, EFE
Flydubai suspende viajes a Israel mientras investiga "incidente" del vuelo FZ 1073 / FOTO: EFE
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes, en un videomensaje emitido por su oficina, que siguen estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo de Flydubai "fue enviado por alguien", y afirmó, categóricamente, que, "quien lo haya enviado, lo pagará muy caro".

Netanyahu afirmó, además, que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró (como ha venido haciendo en los últimos días) que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

Ya el miércoles, tras el altercado en el vuelo de Flydubai, Netanyahu dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales".

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Flydubai suspende viajes a Israel mientras investiga

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox, Netanyahu afirmó el jueves que era "demasiado pronto" para decir si Irán había estado implicado en el ataque, y por el momento las autoridades israelíes no han apuntado de manera oficial hacia la República Islámica.

Sin embargo, un día antes del altercado en el vuelo de Flydubai, Netanyahu aseguró que "enemigos" de Israel podían intentar atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre.

El mandatario descartó posteriormente que el incidente en el avión estuviera entre los posibles ataques que implicaba esta afirmación.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó la víspera con golpear "muy fuerte" a Irán si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai.

*Con información de EFE

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