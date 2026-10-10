Hombre fallece tras entrar en recinto de tigres en zoológico

Un hombre murió tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un zoológico ubicado cerca de Doncaster, Inglaterra, luego de ingresar al espacio destinado al animal. La policía de South Yorkshire confirmó que la víctima falleció en el lugar, pese a la atención brindada por los equipos de emergencia.
El servicio de ambulancias recibió la alerta a las 13:33 horas del sábado y movilizó dos ambulancias, una unidad aérea y un médico. Dos minutos después, la policía fue notificada de que una persona había entrado al recinto del felino.
Tras el ataque, las instalaciones fueron evacuadas y el zoológico anunció que permanecería cerrado el domingo. Las autoridades no divulgaron la identidad del fallecido, pero confirmaron que su familia fue informada y recibe apoyo especializado.
Tigre permaneció dentro de su área y no sufrió heridas
El tigre permaneció dentro de su área y no sufrió heridas, según la policía, que también descartó un peligro para el público fuera del recinto. Por su parte, la administración del parque indicó que activó sus protocolos de emergencia y colabora con las autoridades para esclarecer lo sucedido.
Algunos visitantes aseguraron haber escuchado detonaciones durante el incidente, aunque estos testimonios no han sido confirmados oficialmente. También se colocaron lonas negras alrededor del área para impedir que el público observara el recinto.
El zoológico alberga tigres de Amur, una subespecie amenazada cuya población silvestre se estima en unos 500 ejemplares. La investigación busca determinar las circunstancias en que el hombre ingresó al espacio restringido y cómo se desarrolló el ataque.
La administración del Yorkshire Wildlife Park lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.