Tiroteo en Pensilvania: Nueve muertos, entre ellos dos niños

Una balacera registrada en una vivienda de Erie, Pensilvania, Estados Unidos, dejó nueve personas muertas, incluido el presunto atacante, quien falleció por una herida de bala autoinfligida, según informaron las autoridades locales.
El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando agentes del Departamento de Policía de Erie acudieron a una llamada de emergencia alrededor de las 17:30 horas, tras recibir reportes de disparos en una casa ubicada en la calle Perry.
De acuerdo con los primeros testimonios, un hombre llegó al inmueble y disparó desde el exterior contra dos mujeres. Posteriormente, ingresó a la vivienda y atacó a otras personas que se encontraban en el lugar, entre ellas dos niños.
Al ingresar, los agentes localizaron nueve cuerpos con heridas de bala. El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, calificó el suceso como uno de los episodios más difíciles y dolorosos de su trayectoria profesional.
La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos atravesando son profundamente inquietantes", expresó el funcionario, quien también confirmó que el sospechoso había muerto y que no existía una amenaza activa para la población.
Investigación continúa
Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente las identidades de todas las víctimas ni han confirmado qué relación tenían con el presunto atacante. Tampoco se ha establecido el motivo del tiroteo.
La Policía indicó que necesita tiempo para reconstruir la secuencia de los acontecimientos y pidió evitar especulaciones que puedan afectar las investigaciones.
Por su parte, funcionarios municipales expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguraron que colaboran con los investigadores para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, en redes sociales han circulado versiones sobre la identidad de algunas de las personas fallecidas. Una campaña de recaudación de fondos las vincula con una familia y señala al presunto atacante como Matthew Stone, de 45 años. Sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.
Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque y esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda.