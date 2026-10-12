¿Qué pasará con el tigre que atacó a hombre en zoológico?

Un hombre murió después de ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el norte de Inglaterra. El incidente, ocurrido el sábado 10 de octubre de 2026, provocó la evacuación del zoológico y generó preocupación por el destino del animal involucrado.
El felino, identificado como Altai, un tigre de Amur, también conocido como tigre siberiano, se convirtió en el centro de atención después de que comenzaran a circular videos del ataque en redes sociales.
Ante las especulaciones sobre un posible sacrificio del animal, los responsables del parque emitieron un comunicado para aclarar qué sucederá con él.
¿Qué pasará con el tigre que atacó al hombre?
La administración del Yorkshire Wildlife Park confirmó que Altai no será sacrificado como consecuencia del incidente.
En su pronunciamiento, la institución aseguró que el animal se encuentra sano y salvo, descartando que se le aplique la eutanasia por lo sucedido.
Asimismo, los encargados del recinto expresaron sus condolencias a los familiares de la víctima y reiteraron que la seguridad de los visitantes, trabajadores y animales continúa siendo una de sus principales prioridades.
La decisión fue comunicada mientras las autoridades británicas continuaban investigando las circunstancias del ataque.
¿Cómo ocurrió el ataque?
De acuerdo con información de la Policía de South Yorkshire, el incidente fue reportado aproximadamente a las 13:35 horas (hora de Inglaterra) del sábado 10 de octubre.
Las primeras investigaciones establecieron que el hombre ingresó al espacio destinado a los tigres, donde fue atacado por uno de los animales.
El personal del zoológico activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y solicitó asistencia médica.
Al lugar acudieron dos ambulancias terrestres, una ambulancia aérea y un médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los socorristas, la víctima fue declarada fallecida en el lugar.
Las autoridades confirmaron que la familia del hombre fue informada de lo sucedido y recibió acompañamiento de agentes especializados.
Testigos revelan detalles del incidente
Con el paso de las horas surgieron nuevos testimonios sobre los momentos previos al ataque.
Según declaraciones recogidas por medios británicos, algunos visitantes observaron al hombre cerca del recinto de los tigres antes de que atravesara las barreras de seguridad.
Varios testigos aseguraron que el individuo había solicitado fotografías y que una mujer intentó impedir que ingresara al área donde se encontraba el felino.
Otros relatos señalan que, una vez dentro, el hombre realizó movimientos y gestos frente al animal antes de ser atacado.
Estas versiones corresponden a testimonios de visitantes y no constituyen conclusiones oficiales sobre las razones que llevaron al hombre a entrar al recinto.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el motivo de su comportamiento.
Zoológico permanece cerrado tras la tragedia
Después del ataque, el Yorkshire Wildlife Park fue evacuado para permitir el ingreso de los equipos de emergencia y facilitar las investigaciones.
El establecimiento permaneció cerrado el domingo 11 de octubre y anunció que continuaría sin recibir visitantes el lunes 12, mientras avanzaban las diligencias correspondientes.
La administración también dispuso apoyo especializado para los trabajadores afectados por el incidente.
Por su parte, la Policía de South Yorkshire confirmó que el tigre permaneció dentro de su hábitat y no representó un peligro adicional para el público.
Policía pide no compartir videos del ataque
Uno de los aspectos que más preocupación ha generado es la difusión de grabaciones que muestran momentos del incidente.
La policía británica reconoció que varios videos comenzaron a circular en plataformas digitales poco después de la tragedia.
Por ello, solicitó a los usuarios abstenerse de compartir las imágenes, debido a su contenido perturbador y por respeto a los familiares de la víctima.
Los investigadores continúan recopilando información para determinar cómo logró ingresar el hombre al espacio reservado para los animales.
¿Quién es Altai, el tigre involucrado?
Altai es un tigre de Amur, una especie de gran felino que habita principalmente en regiones del extremo oriental de Rusia y algunas zonas de China.
Estos animales se caracterizan por su gran tamaño, fuerza y capacidad para sobrevivir en ambientes extremadamente fríos.
El Yorkshire Wildlife Park cuenta con un espacio denominado Land of the Tigers, inaugurado en 2011 y diseñado especialmente para albergar tigres de Amur.
La instalación ocupa aproximadamente dos acres de terreno y dispone de áreas boscosas, pastizales y una piscina con cascada.
Los visitantes pueden observar a los animales desde una pasarela elevada de aproximadamente 300 metros, construida para mantener una separación entre las personas y los felinos.
Los tigres de Amur están considerados animales amenazados, por lo que los programas de conservación y reproducción resultan importantes para su supervivencia.
Investigación continúa abierta
Aunque el zoológico ya confirmó que Altai no será sacrificado, todavía existen interrogantes sobre las circunstancias que provocaron la tragedia.
Las autoridades buscan establecer cómo el visitante consiguió superar las medidas de seguridad y qué ocurrió exactamente antes de que se produjera el ataque.
El caso también ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de respetar las barreras de protección en zoológicos y parques de conservación, especialmente en instalaciones que albergan animales salvajes de gran tamaño.
Mientras continúan las investigaciones, Altai permanece a salvo y la familia de la víctima recibe acompañamiento de las autoridades británicas.