Adenocarcinoma pulmonar: lo que debes saber sobre este cáncer

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar del papa León XIV ha despertado interés por una enfermedad que puede desarrollarse silenciosamente y que, contrario a lo que muchas personas creen, también afecta a quienes nunca han fumado.
El Vaticano confirmó el martes 13 de octubre que el pontífice, de 71 años, fue diagnosticado con este tipo de cáncer después de una intervención quirúrgica realizada en el Policlínico Gemelli de Roma.
Más allá de la situación particular del líder de la Iglesia católica, su diagnóstico ha puesto sobre la mesa varias preguntas: ¿qué es exactamente el adenocarcinoma pulmonar?, ¿cuáles son sus primeras señales?, ¿por qué aparece en personas que no consumen tabaco? y ¿qué posibilidades existen de tratarlo?
De acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, se trata del subtipo más frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Su detección temprana es fundamental para determinar las opciones de tratamiento y el pronóstico.
¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?
El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células del pulmón encargadas de producir sustancias como la mucosidad.
Estas células forman parte del tejido que recubre determinadas estructuras pulmonares, incluidos los pequeños sacos de aire conocidos como alvéolos, donde se realiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.
La enfermedad pertenece al grupo de los cánceres de pulmón de células no pequeñas, que representan aproximadamente entre el 80 % y el 85 % de los diagnósticos de cáncer pulmonar.
Dentro de este grupo, el adenocarcinoma es el subtipo más común y representa alrededor del 40% de todos los casos de cáncer de pulmón.
A diferencia de otros tumores pulmonares, suele aparecer en las zonas externas del órgano y algunos adenocarcinomas crecen más lentamente, aunque su comportamiento puede variar considerablemente de un paciente a otro.
¿Por qué puede desarrollarse sin presentar síntomas?
Uno de los aspectos más preocupantes de esta enfermedad es que puede permanecer durante un tiempo sin provocar molestias evidentes.
En sus primeras etapas, algunas personas continúan realizando sus actividades habituales sin experimentar dificultades respiratorias ni señales que les hagan sospechar de un problema pulmonar.
Esto ocurre porque una lesión pequeña puede no afectar significativamente la función respiratoria.
En determinadas ocasiones, el tumor se descubre accidentalmente durante una tomografía u otro examen solicitado por motivos diferentes.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que muchos cánceres de pulmón no producen síntomas hasta encontrarse en etapas avanzadas.
Esta característica hace especialmente importante prestar atención a los factores de riesgo y acudir a una evaluación médica cuando aparecen molestias persistentes.
¿Cuáles son los síntomas que no deben ignorarse?
Aunque el adenocarcinoma pulmonar puede ser silencioso, existen algunas manifestaciones que requieren atención médica, especialmente cuando persisten o empeoran.
Entre las señales se encuentran una tos que no desaparece, dolor en el pecho, dificultad para respirar, silbidos al respirar y cansancio constante.
También pueden presentarse pérdida de peso sin una causa aparente, ronquera o tos con sangre.
En algunas personas, las infecciones respiratorias recurrentes pueden ser motivo para realizar estudios adicionales.
Sin embargo, es importante aclarar que estos síntomas no significan necesariamente que exista cáncer, pues también pueden relacionarse con infecciones, asma y otras enfermedades respiratorias.
Los especialistas recomiendan no automedicarse ni ignorar las molestias persistentes, sino consultar a un profesional de salud para determinar su origen.
¿Puede afectar a personas que nunca han fumado?
Sí. Este es uno de los datos más importantes sobre el adenocarcinoma pulmonar.
Aunque fumar cigarrillos continúa siendo el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, la enfermedad también puede aparecer en personas sin antecedentes de tabaquismo.
Según los CDC, entre el 10 % y el 20 % de los casos de cáncer de pulmón diagnosticados en Estados Unidos ocurren en personas que nunca fumaron o que consumieron menos de 100 cigarrillos durante su vida.
Además, entre el 50% y el 60% de los cánceres pulmonares detectados en personas que nunca han fumado corresponden a adenocarcinomas.
Estos datos demuestran que no haber fumado no elimina completamente el riesgo de desarrollar la enfermedad.
¿Qué factores pueden provocar este cáncer?
Además del consumo de tabaco, existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar.
Uno de ellos es la exposición al humo de segunda mano, que afecta a quienes conviven o permanecen frecuentemente cerca de personas que fuman.
También se encuentra la exposición al radón, un gas radiactivo natural que puede acumularse en determinados edificios y viviendas.
La contaminación del aire, el contacto laboral con sustancias como el asbesto y ciertos antecedentes familiares también pueden influir.
En algunos pacientes, los tumores presentan alteraciones genéticas que favorecen el crecimiento descontrolado de las células.
Sin embargo, tener uno o varios factores de riesgo no significa que una persona necesariamente desarrollará cáncer.
De igual manera, en determinados pacientes no es posible identificar una causa concreta.
¿Cómo se detecta el adenocarcinoma pulmonar?
El proceso diagnóstico puede comenzar con una radiografía de tórax o una tomografía computarizada, especialmente cuando existen síntomas persistentes o se identifica alguna lesión sospechosa.
La tomografía permite observar con mayor detalle el tamaño, la ubicación y las características de un nódulo pulmonar.
En algunos casos, los médicos solicitan estudios adicionales para determinar si existen otras zonas afectadas.
Sin embargo, encontrar un nódulo no significa automáticamente que se trate de cáncer.
Para confirmar el diagnóstico generalmente es necesario analizar una muestra de tejido mediante una biopsia o un examen histológico de material obtenido durante una intervención.
Este análisis permite identificar el tipo de células presentes y establecer si la lesión es maligna.
También pueden realizarse pruebas moleculares para buscar alteraciones genéticas que ayuden a seleccionar tratamientos específicos.
¿El adenocarcinoma pulmonar tiene cura?
El adenocarcinoma pulmonar puede tratarse y, en determinadas circunstancias, curarse, especialmente cuando se descubre antes de extenderse fuera del pulmón.
El pronóstico depende de varios factores, como el tamaño del tumor, su localización, el compromiso de los ganglios linfáticos y la presencia de metástasis.
También influyen la edad, la función respiratoria, el estado general de salud y las características biológicas de las células cancerosas.
De acuerdo con datos citados por Reuters de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, la supervivencia relativa a cinco años del cáncer de pulmón de células no pequeñas es aproximadamente del 67% cuando permanece localizado.
La cifra disminuye cuando la enfermedad alcanza ganglios cercanos u órganos distantes.
Estas estadísticas corresponden a grupos de pacientes y no permiten predecir cuánto vivirá una persona en particular. Además, los tratamientos actuales pueden ofrecer mejores resultados que los reflejados en datos históricos.
¿Qué tratamientos existen para combatirlo?
El tratamiento depende principalmente de la etapa en la que se encuentre el cáncer.
Cuando el tumor está localizado y el paciente reúne las condiciones necesarias, la cirugía puede ser una de las principales alternativas.
En otros casos se utilizan radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o medicamentos dirigidos contra determinadas alteraciones moleculares del tumor.
La inmunoterapia busca ayudar al sistema inmunitario a reconocer y combatir las células cancerosas.
Por su parte, las terapias dirigidas actúan sobre características específicas de las células malignas, por lo que requieren estudios que permitan determinar si el tumor presenta determinadas alteraciones genéticas.
En algunos pacientes se combinan varios tratamientos para mejorar el control de la enfermedad.
Los especialistas recalcan que no existe una única estrategia válida para todos los casos, pues cada diagnóstico requiere una evaluación individual.
¿Se puede prevenir el adenocarcinoma pulmonar?
No todos los casos de adenocarcinoma pulmonar pueden prevenirse, pero existen medidas que ayudan a disminuir el riesgo.
La principal es evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo de otras personas.
También resulta importante reducir, cuando sea posible, el contacto con sustancias cancerígenas en ambientes laborales y viviendas.
En personas con determinados antecedentes de tabaquismo y otros criterios de riesgo, los médicos pueden recomendar pruebas de detección mediante tomografía computarizada de baja dosis.
Este examen permite identificar algunas lesiones antes de que provoquen síntomas, aunque no se recomienda indiscriminadamente para toda la población.
La evaluación del riesgo individual es fundamental para determinar quiénes podrían beneficiarse de este tipo de controles.
El diagnóstico del papa León XIV pone atención sobre una enfermedad silenciosa
El caso del papa León XIV ha llevado nuevamente a la conversación pública una enfermedad que puede afectar a personas de diferentes edades y estilos de vida.
La Santa Sede confirmó que el pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, pero todavía no ha comunicado todos los resultados necesarios para establecer el alcance definitivo de su enfermedad.
Por ello, los especialistas advierten que no es adecuado realizar pronósticos individuales sin conocer los estudios completos.
Más allá de su caso, el diagnóstico sirve para recordar que el cáncer de pulmón no afecta exclusivamente a fumadores y que algunas lesiones pueden desarrollarse sin manifestaciones evidentes.
Conocer los factores de riesgo, identificar síntomas persistentes y acudir oportunamente al médico son medidas importantes para favorecer una detección adecuada.
La información médica también permite comprender que recibir un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar no significa automáticamente que la enfermedad sea incurable, pues las posibilidades de tratamiento han evolucionado considerablemente durante los últimos años.